Fußball im Unterallgäu

Strafstoß bringt die Wende im Spiel der Woche

Plus Die SG Kirchdorf/Rammingen tut sich lange schwer gegen den SV Salgen/Bronnen, kann dann aber eine Überzahl nutzen.

Von Robert Prestele

Die Gäste aus Salgen/Bronnen traten selbstbewusst in Kirchdorf auf und waren in der ersten Halbzeit dem Tabellenführer sogar überlegen. In Führung liegend musste der SV jedoch fast mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleichstreffer per Elfmeter – inklusive Platzverweis – hinnehmen. Im zweiten Abschnitt drehte Kirchdorf/ Rammingen dann auf und erzielte Tor um Tor, wobei Einwechselspieler Sulayman Drammeh mit einem lupenreinen Hattrick glänzte.

