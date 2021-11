Warum der TSV Mindelheim nicht voran kommt

Plus Der TSV Mindelheim spielt mindestens auf Augenhöhe gegen den Tabellenvierten SV Türkgücü Königsbrunn – der jedoch macht die Tore.

Es hat was von einer Litanei: Wieder gut gespielt. Wieder kein Tor erzielt. Wieder nutzt der Gegner seine Chancen. Der TSV Mindelheim dreht sich derzeit im Kreis.