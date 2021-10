Fußball im Unterallgäu

19:00 Uhr

Wenn Fußball plötzlich völlig unwichtig ist

Plus Spielabbruch in der Kreisklasse 2 beim Spitzenspiel in Amberg: Heimtorwart Leonhard Zink liegt nach einer schweren Kopfverletzung noch immer im Krankenhaus. Nicht nur das rüde Foul des Buchloer Stürmers sorgte für Unverständnis.

Es gibt Momente, da tritt das sportliche Geschehen vollkommen in den Hintergrund: Beim Spitzenspiel zwischen der SG Amberg/ Wiedergeltingen und Tabellenführer FC Buchloe wurde Heimtorhüter Leonhard Zink (27) bei einem rüden Foul des FCB-Angreifers Dominic Sams so schwer am Kopf verletzt, dass er bewusstlos zusammenbrach und lange erst auf dem Platz behandelt werden musste, ehe er in die neurologische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert werden konnte.

