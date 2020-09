09:27 Uhr

Fußball im Unterallgäu - der Anstoß zum Restart

Plus Am Wochenende geht es für die Amateurfußballer endlich wieder um Punkte. Welcher Verein die Coronapause genutzt und sich verstärkt hat und welche Partien zum Restart Spannung versprechen.

Von Axel Schmidt

Fast genau zehn Monate ist es her, als letztmals der Ball in den Allgäuer Ligen rollte. Am 24. November 2019 war das. Der letzte Spieltag vor der Winterpause. Und eigentlich waren die meisten Vereine im März schon in der Vorbereitung auf die Rückrunde.

Kreisligateams wie der TSV Mindelheim und der TSV Kammlach hatten Trainingslager am Gardasee vorgesehen, um sich bestmöglich auf den Titelkampf in der Kreisliga Mitte vorbereiten zu können. Dann aber kam Corona. Es folgten gesperrte Sportplätze und Trainings- sowie Spielverbote. Die Ligen wurden unterbrochen, händeringend suchte der Bayerische Fußballverband (BFV) nach Lösungen, die den Saisonabbruch umgehen sollten. Während in anderen Landesverbänden genau das geschah, wird in Bayern nun die laufende Saison zu Ende gespielt. Immer in der Hoffnung, dass ein zweiter Lockdown ausbleibt.

Am Wochenende ist es nun soweit – und die Amateurfußballer spielen wieder um Punkte. Wie sich die Lage in der Kreisliga Mitte sowie den Kreisklassen 1 und 2 sowie der A-Klasse 2 vor dem Wiederanpfiff darstellt, hat die MZ hier zusammengefasst.

Kreisliga Mitte: Topspiel steigt in Mindelheim

Gleich zum Restart kommt es in Mindelheim am Samstag (15.30 Uhr) zum absoluten Topspiel: Tabellenführer TSV Mindelheim (36 Punkte) empfängt den ersten Verfolger, den TSV Kammlach (35 Punkte). Selbst ohne die Tabellenkonstellation ist das Derby ein Zuschauermagnet und stets ein heißes Duell. In der bisherigen gemeinsamen Kreisliga-Historie wartet der TSV Mindelheim seit 2016 auf einen Sieg gegen den Nachbarn. Vor allem das Hinspiel endete für die Mindelheimer in einem Debakel. Mit 2:6 mussten sie sich in Kammlach geschlagen geben.

Es war die höchste von insgesamt fünf Niederlagen bisher. Demgegenüber stehen zwölf Siege. Ein Unentschieden sucht man in der Bilanz des TSV Mindelheim vergeblich. Hop oder top – so lief es bisher. Und vor der Winterpause vor allem top: Mit fünf Siegen in Serie kletterten die Mindelheimer auf Platz eins. In der Winterpause verstärkte sich die Mannschaft nur punktuell: Der ehemalige Jugendspieler Jonas Meier kehrt vom Bezirksligisten TSV Ottobeuren zurück an die Mindel. Nach sechs Testspielen ist Deigendesch nun froh, dass es losgeht: „Es wird sich zeigen, ob diese Spiele ein Gradmesser waren und ob das ausreicht, was wir gemacht haben.“ Er geht dennoch positiv ins Spiel, wenn er auch die beschränkte Zuschauerkapazität schade findet: „So ein Spiel lebt von den Zuschauern. Wenn nur 200 reindürfen, fehlt schon etwas.“

Sein Gegenüber, Manuel Neß, hat derweil Personalsorgen: Er muss auf den verletzten Tobias Albenstetter und auf Torhüter Fabian Hofmann verzichten. „Für ihn feiert Max Rolf sein Comeback im Tor. Dann wird aus dem Torjäger der zweiten Mannschaft wieder der Keeper der Ersten“, sagt er. Seine Mannschaft habe in der Corona-Pause durchwachsene Testspiele gezeigt und sei eine Wundertüte zum Restart. Vor Mindelheim hat er – trotz der guten Bilanz – Respekt: „Die Mindelheimer spielen eine starke Saison und stehen zurecht ganz oben. Vor allem daheim sind sie eine Macht.“

Wie verkraftet der SV Oberegg den Abgang seiner Nummer eins, Carsten Schmelz?

Der SV Oberegg startet mit einem Heimspiel gegen die DJK Ost-Memmingen in die Restsaison und will dem Tabellendritten ein Bein stellen. Der Tabellenneunte musste den Wechsel seines Stammkeepers Carsten Schmelz verkraften – und wagt ein Experiment: Mit Alexander Müller steht ein gehörloser Torhüter im Tor. Der 26-Jährige kam vom FC Bad Kohlgrub (Kreisklasse 3, Zugspitze) und spielt außerdem beim GSV Augsburg in der Bayerischen Gehörlosenliga.

Kreisklasse Allgäu 1: Schwerer Auftakt für Dirlewang

Was ist das Beste daran, gleich zum Auftakt gegen den souveränen Tabellenführer spielen zu müssen? Man hat nichts zu verlieren und kann in bestem Fall ein Ausrufezeichen setzen. So oder so ähnlich dürfte Dirlewangs Trainer Thomas Knerr seine Mannen auf das einstimmen, was da am Sonntag kommt: nämlich das Auswärtsspiel beim SV Memmingerberg. Der Mannschaft, die bislang noch kein Spiel verloren hat. Ob sich die Dirlewanger für die 1:3-Hinspielpleite revanchieren können?

Behauptet sich der FSV Dirlewang (rot-weiß) in der Kreisklasse 1 wie hier gegen den SSV Markt Rettenbach?

Seine Pflichtspielpremiere als neuer Trainer des FC Loppenhausen feiert derweil Jürgen Streit. Der 57-Jährige ist Nachfolger von Jürgen Deinhart. Der Tabellenvorletzte empfängt am Sonntag den TV Boos (5.) und will mit einem Heimsieg nicht nur die seit elf Spielen andauernde Durststrecke beenden, sondern zugleich einen ersten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Hinter Loppenhausen steht punktgleich Lokalrivale SV Bedernau. Der hat es am Sonntag Türkiyemspor Mindelheim (10.) zu Gast. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt – der Kampf gegen den Abstieg dürfte in dieser Liga bis zum Schluss mehrere Mannschaften beschäftigen.

Kreisklasse Allgäu 2: Hochkaräter für Amberg/Wiedergeltingen

Die spannende Frage lautet: Wer hat sich besser verstärkt und kann mit seinen Neuzugängen womöglich noch einmal an der Spitze angreifen? Der FC Buchloe oder die SG Amberg/ Wiedergeltingen. Beide Vereine waren in der Spielpause nämlich äußerst aktiv auf dem Transfermarkt und haben vor allem höherklassige Spieler verpflichtet.

Noch zehn Spieltage hat der FC Buchloe in der Kreisklasse vor der Brust. Aktuell stehen die Gennachstädter mit 29 Punkten auf Rang vier und haben sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer TSV Kirchheim. Die Meisterschaft scheinen die Buchloer allerdings noch nicht abgeschrieben zu haben. Denn in der Coronapause war der FCB auf dem Transfermarkt äußerst aktiv und angelte sich gleich drei Hochkaräter: Vom Bayernligisten TSV Landsberg kamen Abwehrspieler Lukas Göttle und Mittelfeldspieler Manuel Scherers, vom Landesligisten FC Memmingen 2 kehrte Mittelfeldspieler Luka Arezina nach Buchloe zurück.

Startet die SG Amberg/Wiedergeltingen (grün) dank der Neuzugänge eine Aufholjagd Richtung Tabellenspitze?

Ähnlich spektakulär sieht es bei der SG Amberg/Wiedergeltingen aus: Mit Jonas Meichelböck (TSV Landsberg) und Thomas Waltenberger (BSK Olympia Neugablonz) wurde ein hochklassiges Spielertrainer-Duo verpflichtet, das Hans Sedlmeir beerbt. Hinzu kommt mit Sascha Zahn noch ein 20-jähriges Torwarttalent, das bereits einige Partien für die SpVgg Kaufbeuren in der Landesliga absolviert hat.

Tabellenführer TSV Kirchheim dagegen hat keinerlei Transfers getätigt – und scheint dennoch gut gerüstet für den Schlussspurt in Richtung möglicher Meisterschaft: In einem Testspiel wurde zuletzt der FC Buchloe mit 3:1 bezwungen.

A-Klasse Allgäu 2: Verfolgerduell in Rammingen

Sechs Punkte Vorsprung hat der SV Oberrieden auf die Konkurrenz, die aus den punktgleichen Teams vom SV Schlingen, SC Unterrieden und der SG Kirchdorf/Rammingen besteht.

Kann die SG Kirchdorf/Rammingen (blau-gelb) den SV Oberrieden (rot-schwarz) noch ärgern?

Während Oberrieden am Sonntag in Salgen/Bronnen (9.) einen vermeintlich leichteren Start hat, stehen sich in Rammingen mit der SG Kirchdorf/Rammingen und dem SC Unterrieden gleich zwei Verfolger gegenüber. Für beide Klubs gilt dabei von der ersten Minute: Verlieren verboten.

