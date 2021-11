Geher des SV Breitenbrunner feiern große Erfolge

Plus Die Geher des SV Breitenbrunn haben im Herbst wieder starke Leistungen abgeliefert – und dabei auch ein paar Meister- und Vizemeisterschaften gewonnen.

In der Abschluss-Serie der letzten drei Monate waren die Athleten des SV Breitenbrunn bei mehreren Wettkämpfen vertreten. Und dabei belegten die Geherinnen und Geher immer wieder auch die vorderen Plätze.