vor 33 Min.

Gekränkter Stolz Lokalsport

Mehr Schatten als Licht? Nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft gibt es Kritik an seiner Spielweise.

Ist Mesut Özils Rundumschlag nachvollziehbar? Trainer und Funktionäre aus der Region sagen ihre Meinung zum Rücktritt.

Von Axel Schmidt

Lange hatte er geschwiegen, am Wochenende dann aber platzte es aus Mesut Özil via Twitter heraus: In einem Rundumschlag verteidigte er sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, unterstellte er bestimmten Medienhäusern rassistische Stimmungsmache – und krönte das Ganze mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Die 0:2-Niederlage gegen Südkorea im dritten WM-Gruppenspiel war damit sein 92. und letztes Länderspiel.

Prompt folgten diverse Statements aus dem Fußball und der Politik. Bayern-Präsident Uli Hoeneß etwa sagte, dass Özil rein sportlich schon seit Jahren nichts mehr in der Nationalmannschaft verloren hätte. Aus der Bundespolitik meldeten sich unter anderem der Grünen-Politiker Cem Özdemir zu Wort: „Es ist sehr bedauerlich, wie sich Özil jetzt äußert. Damit spielt er denen einen Steilpass zu, die unsere Demokratie ablehnen hier wie dort.“

Hat Özil einen Fehler gemacht? Wurde er falsch beraten? Ist sein Rücktritt ohnehin unausweichlich gewesen? Trainer und Funktionäre aus der Region haben durchaus ihre Meinung dazu.

So sagt etwa Marian Argintaru, Präsident der JFG Wertachtal, dass er den Frust Özils über die Debatten der vergangenen Wochen nachvollziehen kann. „Wenn du ständig runtergemacht wirst, dann sagst du dir eben einfach: Ich habe genug Geld, habe alles erreicht – lasst mich doch in Ruhe und macht euer Ding alleine.“ Allerdings sei Özil auch selbst Schuld gewesen, den Fototermin mit Präsident Erdogan hätte es seiner Meinung nicht geben müssen. „Emre Can ist zum Beispiel gar nicht erst hingegangen.“ Und Ilkay Gündogan habe sich schnell danach entschuldigt.

Zudem habe auch die sportliche Leistung Özils nicht gestimmt. „An dem, was Uli Hoeneß gesagt hat, ist schon etwas dran. Mesut Özil hat die Nationalmannschaft noch nie richtig mitgezogen“, sagt Argintaru.

Ähnlich sieht es Manuel Ness. Der Trainer des Kreisligisten TSV Kammlach ist auch beim DFB-Stützpunkt in Bad Wörishofen tätig und stimmt Uli Hoeneß zu: „Seine Leistungen in der Nationalmannschaft waren nicht besser als die von Mario Götze. Jetzt so zu tun, dass alles nur mit dem Erdogan-Foto zu tun hat, ist halt falsch. Auch ein Mesut Özil ist nicht unfehlbar.“ Im DFB-Stützpunkt war diese Diskussion unter den Spielern nie ein Thema, wie Ness sagt: „Bei uns zählt Leistung.“ Egal, welche Nationalität ein Jugendspieler habe.

So läuft es auch beim A-Klassisten Türkiyemspor Mindelheim. Dessen Vorsitzender Ahmet Coskun bekräftigt, dass in seinem Verein alle gleich behandelt würden, „egal, ob Türken, Kroaten, Russen oder Deutsche“. Für den Vereinsvorsitzenden war Mesut Özil eigentlich ein typischer Deutscher. „Er hat schon mit Herz für die Nationalmannschaft gespielt“, ist Coskun sicher. Er habe ja auch viele gute Spiele für Deutschland gemacht. „Der türkische Nationaltrainer hat immer gesagt, dass er sehr gerne einen Mesut Özil in der Mannschaft hätte. Aber er hat sich eben für Deutschland entschieden.“

Dass Özil mit dem türkischen Präsidenten posiert hat, ist für Coskun gar nicht das Problem. „Ich bin jetzt kein Erdogan-Fan. Aber wenn er hier in Mindelheim auftauchen würde, würde ich ihm auch die Hand schütteln und fragen, wie es ihm geht.“ Für Özil sei es eben normal gewesen. Weniger normal sei das Echo auf diesen Auftritt gewesen. „Wenn er tatsächlich rassistisch angegangen wurde, dann ich das sehr schade. Wir wissen aber nicht genau, was alles vorgefallen ist“, sagt Coskun. Er kann sich diverse Kommentare jedoch vorstellen. „Wir kriegen bei unseren Spielen schon auch den einen oder anderen Spruch zu hören.“ Vielleicht habe dies Özils türkischen Stolz doch mehr verletzt, als gedacht.

Seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bedauert Coskun, allerdings sagt er auch: „Jeder Spieler ist ersetzbar. Auch ein Mesut Özil.“

Themen Folgen