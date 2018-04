vor 19 Min.

Gelungener Auftakt für Türkheim Lokalsport

Der SVS Türkheim feiert gegen Wattenweiler einen Pflichtsieg.

Von Julia Prestele

Mit einem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen den SV Wattenweiler starteten die Frauen des SV Salamander Türkheim in die Rückrunde der Frauenfußball-Bezirksliga.

Nach der 1:8-Klatsche im Hinspiel startete Wattenweiler mit einer Fünferkette extrem defensiv in die Partie. Zunächst mit Erfolg, denn Türkheim tat sich schwer die Lücke in der Gäste-Abwehr zu finden. So waren es die Gäste, die nach zwei Standartsituationen erstmals für Torgefahr sorgen konnten. Weitere Möglichkeiten sollte es allerdings nicht mehr geben, denn Türkheim übernahm jetzt immer mehr die Spielkontrolle. Mit dem zweiten gelungenen Angriff der Begegnung erzielte Lisa Schmittner (18.) die 1:0-Führung für Türkheim. Die Salamander-Elf blieb weiter dominant und hatte viel Ballbesitz, doch die hundertprozentigen Torchancen blieben aus. Wattenweiler schaffte es immer wieder geschickt, die Türkheimer Angriffsreihe ins Abseits zu stellen, sodass es mit dem knappen Vorsprung für die Heimmannschaft in die Kabinen ging.

Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff war die Partie für Wattenweilers Andrea Pfeiffer beendet. Sie musste nach einem taktischen Foul mit der Ampelkarte vom Feld. Aus dem folgenden Freistoß konnte das Dreer-Team direkt Kapital schlagen. Von Magdalena Hankl simpel ausgeführt, hatte die eingewechselte Lena Jähn freie Bahn und erhöhte auf 2:0. Der Platzverweis für Wattenweiler bescherte dem SVS mehr Räume und so dauerte es gerade einmal sechs Minuten bis Schmittner mit ihrem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Türkheim nutzte den sich nun bietenden Platz in der Folge immer besser aus und erspielte sich weitere Einschussmöglichkeiten. Bianca Miller schraubte mit einem platzierten Schuss aus dem Rückraum das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe (74.). Nach Vorlage von Julia Prestele setzte Jähn mit ihrem Doppelpack den Schlusspunkt zum letztlich ungefährdeten 5:0-Sieg.

Themen Folgen