vor 50 Min.

Gelungenes Heimdebüt in Warmisried

Während die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen weiter auf den ersten Saisonsieg warten, gewinnt der TTSC Warmisried sein erstes Heimspiel souverän gegen Nordendorf

Beim ersten Heimspielauftritt der neuen Saison lief für den TTSC Warmisried gegen den SV Nordendorf alles nach Plan. Die Unterallgäuer gewannen nach drei Stunden gegen die junge Truppe aus dem schwäbischen Landkreis Augsburg mit 9:3. Ligarivale TTF Bad Wörishofen musste dagegen wieder eine Niederlage einstecken. In der Frauen-Bezirksoberliga feierten die Damen des TTC Hasberg den ersten Saisonsieg.

TTSC Warmisried

Allzu klar war der erste Heimsieg, das 9:3 gegen den SV Nordendorf, nicht, denn fünf Spiele fanden erst im Entscheidungssatz ihren Sieger. Gleich zu Beginn verloren das Spitzendoppel Brenner/Mayer und auch Albrecht/Fackler völlig überraschend jeweils im fünften Satz. Nur Geiger/Roiser konnten mit einem Viersatzerfolg den Anschluss zum 1:2 halten. Im ersten Einzel des Tages glich dann Thomas Brenner ungefährdet zum 2:2 aus. Florian Mayer und auch Thorsten Albrecht mussten dann erneut bis in den Entscheidungssatz gehen, gewannen aber beide und erhöhten auf 4:2. Die deutliche 0:3-Niederlage von Tobias Geiger war die erste (und letzte) Einzelniederlage der Warmisrieder. Durch zwei sehr sichere und stark herausgespielte Erfolge von Marion Fackler und Helmut Roiser führte Warmisried mit 6:3.

Im Spitzenspiel der beiden stärksten Spieler ihres Teams musste sich Thomas Brenner mächtig ins Zeug legen und seinem Gegenüber alles abverlangen. Der Warmisrieder Kapitän gewann durch eine couragierte Leistung knapp im fünften Satz. Florian Mayer erhöhte sicher und abgeklärt auf 8:3. Ein beeindruckend starker Auftritt gelang zum Abschluss Thorsten Albrecht. Er gewann ohne Satzverlust und sorgte mit seinem zweiten Einzelsieg des Tages für den neunten Punkt.

TTF Bad Wörishofen

Auch in ihrem zweiten Spiel beim TSV Königsbrunn II konnten die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen nicht punkten und unterlagen hoch mit 2:9. Zwar waren alle drei Eingangsdoppel hart umkämpft, aber nur Eschenlohr/Deeg gewannen mit 3:0 gegen Kiechle/Tuffentsammer. Müller/Grund und Gerhardinger/Steil unterlagen jeweils im fünften Satz. Da Karl Deeg mit 3:1 Spitzenspieler Thomas Nussbächer bezwang, stand es 2:2. Xaver Eschenlohr hatte den Sieg gegen Roland Kiechle in der Hand, unterlag aber im fünften Satz mit 11:13. Auch in seinem zweiten Spiel gegen Nussbächer fehlte Eschenlohr das Quäntchen Glück, denn auch hier unterlag er mit 2:3. Da in den anderen Spielen die Gastgeber mehr oder weniger dominierten, hieß es am Ende 9:2 für den TSV Königsbrunn II.

Beim Aufeinandertreffen der beiden zweiten Mannschaften der TTF Bad Wörishofen und vom TV Waal behielten die Gastgeber mit 9:4 die Oberhand. Nach den Eingangsdoppeln führten die Gastgeber durch die Siege von Beierl/L. Wolf und D. Müller/Lucke mit 2:1. An der Spitze sprangen drei Siege heraus. Lukas Wolf blieb hier ungeschlagen und bezwang sowohl Josef Geiger als auch Peter Geßl, gegen Letzteren gewann auch Alois Beierl. Das gleiche passierte in der Mitte: Manuel Müller gewann beide Spiele gegen Schilling und Klausner, Daniel Müller siegte gegen Schilling. Am hinteren Paarkreuz verlor Jugendspieler Simon Wolf bei seinem ersten Einsatz in der Herrenmannschaft nur knapp gegen Demmler; dafür aber gewann Gerhard Lucke gegen Rafael Domin nach einem etwas kuriosen Spielverlauf mit 3:2 und so hieß das Endergebnis 9:4. (er)

TTC Hasberg

Im dritten Anlauf hat es für die Damen des TTC Hasberg mit dem ersten Sieg in der neuen Saison geklappt. Gegen die SVG Baisweil gelang ein knapper, aber verdienter 8:5-Heimsieg. Mit einer Punkteteilung in den Doppeln ging es in das Match und auch in den beiden weiteren Paarkreuzen teilte man sich die Punkte. Dann machten die Hasbergerinnen ernst und zogen durch einen Zwischensprint auf 7:3 davon.

Die überrumpelten Gäste schüttelten sich kurz und kamen nochmal auf 7:5 heran. Heidrun Bisle ließ aber dann in ihrem Match nichts anbrennen und holte mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg die Punkte. „Das war heute schon ein ganz wichtiger Sieg, um nicht sofort zum Saisonstart in den Abstiegsstrudel zu rutschen“, so Spielführerin Denise Schultheiß nach dem ersten Saisonsieg. (bha)

