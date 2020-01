vor 19 Min.

Gemischte Gefühle bei den Mindelheimer Teams

Der Rückrundenstart gelingt nur den Mindelheimer Frauen ordentlich. Die Männer verlassen sich zu sehr auf die Favoritenrolle.

Zum Rückrundenauftakt mussten beide Mindelheimer Mannschaften auswärts antreten. Dabei feierten die Mindelheimer Frauen beim BSC Oberhausen einen knappen Sieg, die TSV-Männer verloren überraschend beim Kellerkind Gröbenzell/ Olching.

Bezirksoberliga, Frauen Wie im Hinspiel sollte auch dieser Vergleich gegen den BSC Oberhausen mit einem knappen Sieg für den TSV Mindelheim enden. Das Team der Trainer Philipp Burtscher und Stefan Weber startete verhalten in das Spiel. Gegen die offensive Abwehr von Oberhausen tat es sich sichtlich schwer, auch das Rückzugverhalten war zu langsam. So konnten die Gastgeberinnen die Mindelheimer Führung immer wieder ausgleichen. Erst in der 22. Minute erarbeitete sich der TSV einen Zwei-Tore-Vorsprung (5:7), doch auch dieser war bis zu Halbzeit egalisiert und es ging mit einem 7:7-Unentschieden in die Pause.

Arlene Frehner ist wieder ein starker Rückhalt

Im zweiten Durchgang stand die Mindelheimer Abwehr besser und dank des starken Rückhalts von Torhüterin Arlene Frehner konnte man sich bis zur 45. Minute auf drei Tore absetzen (11:14). Bis in die Schlussminute schmolz dieser Vorsprung jedoch wieder auf ein Törchen zusammen. Sonja Schimkat sicherte dann in der 59. Minute per Freiwurf den 17:15-Sieg für den TSV Mindelheim.

Bezirksliga, Männer Die Tabelle hat eben manchmal doch nicht die große Aussagekraft. Das mussten zum Rückrundenauftakt die Mindelheimer Herren erfahren, die eigentlich als Favorit beim Drittletzten, der SG Gröbenzell/Olching angetreten waren. Doch schon nach zehn Spielminuten nahm TSV-Trainer Markus Gaum die erste Auszeit. Die Fehlerquote seiner Mannschaft war bis dahin enorm hoch, hinzu kamen bereits vier Siebenmeter-Gegentore. Doch die Auszeit brachte nicht viel, die Unkonzentriertheiten blieben. Freie Würfe aus dem Gegenstoß heraus oder vom Kreis wurden verschenkt und die Abwehr kassierte immer wieder Strafwürfe, am Ende sollten es neun sein.

Einem Vier-Tore-Lauf folgen fünf Gegentore in Folge

Nach dem Seitenwechsel kamen die Mindelheimer besser ins Spiel und dank Christian Kühl und Hansi Hörmann auf 23:22 heran. Die stärkste Phase krönte der TSV dann gar mit vier Toren in Folge und der 25:24-Führung. Aber die Freude währte nur kurz, denn Gröbenzell traf nun fünfmal in Folge zum 29:25. Zwar war es in der letzten Spielminute noch einmal eng (30:29), aber Gröbenzell machte mit dem 31:29 den Deckel drauf.

„In nur fünf Minuten drehen wir das Spiel für uns, dann spielen wir wieder nur mit 80 Prozent weiter, das war schade“, sagte Trainer Gaum. (haba)

