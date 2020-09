vor 3 Min.

Gleich zur Premiere eine Trophäe für Melanie Leupolz

„First game, first win, first trophy“: Melanie Leupolz feiert den Supercup-Sieg des FC Chelsea.

Plus Melanie Leupolz aus Wangen gewinnt mit dem FC Chelsea den englischen Supercup. Warum die 26-Jährige nach ihrem ersten Spiel in London mit Lob überschüttet wird.

Von Thomas Weiß

Stolz und freudestrahlend präsentiert Melanie Leupolz in den sozialen Netzwerken ihren ersten Erfolg nach ihrem erst vor wenigen Wochen vollzogenen Wechsel vom FC Bayern München zum FC Chelsea London. „Erstes Spiel, erster Sieg, erste Trophäe“ schrieb die 26-Jährige aus Ratzenried bei Wangen und setzte (der Chelsea-Vereinsfarbe angepasst) liebevoll drei blaue Herzen dahinter. 2:0 hatten die Londonerinnen im sogenannten „FA Community Shield“ (vergleichbar dem deutschen Supercup) als amtierender Meister den Pokalsieger Manchester City besiegt.

Und Leupolz, die gleich in ihrem ersten Pflichtspiel auf der Insel ins menschenleere, aber doch altehrwürdige Londoner Wembley-Stadion einlaufen durfte, hatte maßgeblichen Anteil an dem Sieg.

Die Chelsea-Presseabteilung jedenfalls schwärmte auf der Homepage von Leupolz’ Leistung. „Es sieht so aus, als könnte sie das perfekte Gegenmittel gegen die Angriffsstärke der aktuellen Mannschaft sein, als die Spielerin, die sowohl in als auch außerhalb des Ballbesitzes den Ton angibt.“

Leupolz sei "eine Zerstörerin" im Mittelfeld

Eine „herausragende Leistung“ bescheinigten ihr die englischen Reporter. Leupolz sei nicht nur eine „Zerstörerin“ im Mittelfeld, sondern würden den Ball auch unentwegt nach vorne treiben.

Damit sind die Chelsea-Fans, die dem deutschen Fußball sonst grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehen, derzeit fast schon im Germany-Fieber. Denn bei den Männern hat Timo Werner nach seinem Wechsel von RB Leipzig fast genauso eingeschlagen wie Leupolz. Nach seinem Blitztor im Testspiel gegen Brighton & Hove Albion nach nur vier Minuten schrieb der Mirror: „Werner hat eine erste Duftmarke gesetzt.“

Für die Allgäuerin Melanie Leupolz bleibt nach dem ersten Erfolg keine Zeit zum Ausruhen. Denn schon am kommenden Wochenende startet die Women’s Super League. Für den FC Chelsea und Leupolz steht am Sonntag um 15.30 Uhr das Auswärtsspiel bei Manchester United auf dem Programm, ehe eine Woche später die Premiere im Stadion an der Stamford Bridge gegen Bristol City ansteht.

Platz sechs bei der Wahl zur "Fußballerin des Jahres"

Bei der Wahl zu Deutschlands „Fußballerin des Jahres“ wurde Melanie Leupolz mit zehn von 446 Stimmen übrigens Sechste. Den Titel holte sich überlegen mit 212 Stimmen die Dänin Pernille Harder vom unterlegenen Champions-League-Finalisten VfL Wolfsburg. Harder wechselt nun der Liebe wegen ebenfalls mit sofortiger Wirkung zum FC Chelsea, wo auch ihre Partnerin Magdalena Eriksson unter Vertrag ist.

Mehr zur Allgäuer Vorzeige-Kickerin lesen Sie hier:

Themen folgen