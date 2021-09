Golfclub Bad Wörishofen eröffnet seine modernisierte Anlage

Plus Bespielt wird der für zwei Millionen Euro modernisierte Golfplatz in Rieden schon lange. Die feierliche Eröffnung folgte erst jetzt.

Mit einjähriger Verspätung wurde nun die Fertigstellung der Modernisierungsarbeiten am Meisterschafts- und Kurzplatz des Golfclubs Bad Wörishofen gefeiert. Dazu hieß Präsident Peter Ried am Freitag zahlreiche Ehrengäste willkommen, darunter der Präsident des Bayerischen Golfverbandes, Arno Malte Uhlig, Kaufbeurens 3. Bürgermeisterin Erika Rössler sowie Vertreter der anderen beiden Unterallgäuer Golfclubs, Rudolf Wiedemann, Marcus Wilhelm (beide Türkheim) sowie Manfred Stock und Sepp Huber (beide Ottobeuren).