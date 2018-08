vor 37 Min.

Gute Ergebnisse in Dresden Lokalsport

Unterallgäuer Werkstätten nahmen an Radrennen teil

Das Radrennteam der Unterallgäuer Werkstätten in Mindelheim hat im August zum zweiten Mal am Specialrace in Dresden – einem Radrennen für Menschen mit Behinderung – teilgenommen und gute Ergebnisse erzielt.

Im Vierer-Mannschaftsfahren wurde das Team um Betreuer Gerhard Geiger, Matthias Dangl, Anton Schuster und Frank Gelhardt Zweiter und bekam vier Silbermedaillen. Im Straßenrennen über acht Kilometer wurde Frank Gelhardt Vierter und Erhard Fischer Sechster. Über 16 Kilometer erreichte Matthias Dangl den hervorragenden zweiten Platz, gefolgt von Anton Schuster auf Rang drei. Auf der Strecke entlang der Elbe waren bei gutem Wetter viele Zuschauer. Das Highlight war die Siegerehrung vor der Frauenkirche. (maris)

