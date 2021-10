Der TSV Mindelheim startet mit einer Niederlage

Plus Im ersten Punktspiel der neuen Bezriksligasaison machen sich die Mindelheimer Herren in Gilching das Leben selbst schwer.

Es war der lang ersehnte Saisonauftakt – und er ging für die Mindelheimer Handballer in der Bezirksliga in die Hose. Beim TSV Gilching II musste sich die Mannschaft von Trainer Jan Krausko knapp mit 29:30 geschlagen geben.