Mindelheim spielt nun unter strengen Regeln

Plus Für Hallensport gilt nun die 2G-Regel. Wie sich der TSV Mindelheim damit arrangiert.

Noch einmal einen Saisonabbruch will der Bayerische Handballverband (BHV) offenbar verhindern. Wie der Verband unter der Woche bekannt gab, soll der Spielbetrieb trotz hoher Inzidenzwerte fortgeführt werden. Allerdings unter strengeren Auflagen. So gelte ab sofort die 2G-Regel für Spieler, Betreuer und Zuschauer, sprich: Nur Geimpfte und Genesene dürfen die Hallen betreten.