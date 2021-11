Mindelheimer Handballer feiern hohen Heimsieg gegen Bad Tölz

Plus Der TSV Mindelheim gewinnt sein erstes Heimspiel der Saison. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen in der abwechslungsreichen Partie fast 80 Treffer zu sehen.

In einer torreichen Partie setzt sich die erste Herrenmannschaft des TSV Mindelheim mit 45:34 deutlich gegen die Gäste vom TV Bad Tölz durch. Zwischenzeitlich ließen die Mindelheimer vor heimischer Kulisse zwar ihre Gegner herankommen, fanden aber konzentriert ins Spiel zurück.