Mindelheimer Herren machen es wieder spannend

Plus Die Herren des TSV Mindelheim gewinnen knapp gegen die HSG Würm-Mitte II. Erheblichen Anteil an diesem Heimsieg hat ein Rückkehrer.

Diesmal hatte der TSV Mindelheim das bessere Ende für sich: Im Heimspiel gegen die HSG Würm-Mitte II setzten sich die Handballer des TSV Mindelheim knapp, aber verdient mit 31:29 durch.