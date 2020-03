Hasberger Bayernfanklub verurteilt die Schmähplakate

Plus Der größte Bayern-Fanklub der Region distanziert sich von den Schmähungen in Sinsheim - und reagiert mit einem Schreiben an den FC Bayern.

Eben erst hat der FC Bayern München seinen 120. Geburtstag gefeiert – nun haben Teile seiner Fans für einen weiteren Skandal in der Sache „Dietmar Hopp“ gesorgt. Seit 25 Jahren ist Roland Schwerter Vorsitzender der „Bayernfreunde ’95 Unterallgäu“ aus Hasberg. Er distanziert sich ausdrücklich von der Schande von Hoffenheim.

Herr Schwerter, wie haben Sie die Vorkommnisse in Sinsheim am Samstag wahrgenommen?

Roland Schwerter: Ich habe das Spiel im Fernsehen verfolgt und mich anfangs sehr über das starke Spiel der Bayern gefreut. Als es dann zur Unterbrechung kam, habe ich eigentlich nur noch solange zugeschaut, um zu wissen, wie es nun ausgeht. Danach hab’ ich ausgeschaltet und wollte den ganzen Abend nichts mehr von Fußball sehen.

Aus Scham, was da im Namen der Bayern-Fans mit Schmähplakaten gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp getrieben wurde?

Schwerter: Ich war einfach nur sauer auf diese Idioten. Ich begreife nicht, was in diesen Leuten vorgeht, was sie antreibt.

Die „Bayernfreunde ’95 Unterallgäu“ haben ja rund 1400 Mitglieder. Waren von denen auch Fans in Sinsheim vor Ort?

Schwerter: Sechs unserer Mitglieder waren dort, zwei davon auch in der Fankurve. Das weiß der FC Bayern auch. Die beiden standen zwar in dem Block, in dem sich das Ganze abspielte, allerdings ganz oben. Sie haben sich geschämt.

Wie reagieren die „Bayernfreunde“ nun auf diese Vorkommnisse?

Schwerter: Ich habe am Sonntag eine E-Mail an die Fanvertretung des FC Bayern geschickt, in der wir uns als Fanklub ganz klar von diesen Aktionen distanzieren. Außerdem bitten wir den Verein, dieses Verhalten nicht zu dulden, sondern streng zu sanktionieren. Wir verurteilen das nämlich aufs Schärfste. Eine weitere E-Mail werden wir auch an die TSG Hoffenheim schicken.

Wäre ein Fanklubmitglied in die Sache involviert gewesen – wie hätten Sie reagiert?

Schwerter: Rigoros. Wir hatten in der Vergangenheit zwei Fälle. Einmal hatte es mit gefälschten Karten zu tun, ein anderes Mal mit Pyrotechnik: Die betreffenden Fans wurden rigoros rausgeschmissen.

Wie glauben Sie wird es nun weitergehen?

Schwerter: Das Problem wird der FC Bayern nur mit den Fans lösen können. Ich sehe diesen Vorfall auch ein Stück weit als Chance an, dass sich die „guten“ Bayern-Fans solidarisieren und gegen solche Auswüchse aufstehen. Denn allein mit Verboten wird man denen nicht beikommen. Ob diese Leute nun nicht mehr als Fanklub anerkannt werden, ist denen doch wurscht.

Aber der FC Bayern hat doch auch andere Möglichkeiten, Stichwort Kartenvergabe.

Schwerter: Aber die Ultras sind einfach so gut organisiert, dass die immer an Karten kommen. Das ist nicht nur bei Bayern so, sondern ja auch in Dortmund oder sonst wo. Wie sie das machen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich als Vorsitzender eines 1400-Mann-Fanklubs sicher keine drei Karten für ein Champions-League-Spiel gegen Chelsea bekomme.