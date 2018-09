Im Heimrennen wird Jochen Schmid gejagt

vor 18 Min.

Jochen Schmid (vorn) gewann vergangene Woche die bayerische und schwäbische Kriteriumsmeisterschaft in der Seniorenklasse 2. Beste Voraussetzungen also für das Heimrennen, das am Sonntag in Mindelheim stattfindet.

Erstmals findet das Mindelheimer Altstadtkriterium unter der Regie von Jochen Schmid statt. Der Abteilungsleiter tritt auch selber an – mit einem großen Erfolg im Rücken.

Von Axel Schmidt

Als im April dieses Jahres der neue Rennsport-Abteilungsleiter beim Velo Club Mindelheim gewählt wurde, war klar, dass nach 17 Jahren auch das Altstadtkriterium einen neuen Cheforganisator bekommt: Seit Wochen und Monaten nun bereitet sich Jochen Schmid auf dieses Radrennen vor, die Aufgaben hat er von seinem Vorgänger, Josef Hämmerle, geerbt. Zusammen mit seinem Rennsportteam wird er am Sonntag das 28. Altstadtkriterium in Mindelheim um den Großen Preis der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim erstmals als Organisator erleben – und gleich eine Neuheit präsentieren: Erstmals gibt es ein Jedermann-Rennen für Kinder und Jugendliche, das „Fette-Reifen-Rennen“. Die Anmeldungen dafür sind noch überschaubar, umso mehr hofft Schmid, dass sich am Renntag noch einige Teilnehmer vor Ort anmelden.

Vor einer Woche holt er den bayerischen Titel

Der 46-jährige Tussenhausener schwingt sich auch selber in den Sattel. Im Seniorenrennen wird er an den Start gehen. Und die Chancen auf einen vorderen Platz liegen für ihn beim Heimrennen gar nicht so schlecht. Denn im Spätsommer konnte Schmid einige beachtenswerte Ergebnisse vorweisen: Vergangene Woche, als Jochen Schmid bei den bayerischen und schwäbischen Kriteriumsmeisterschaften in Günzach den Titel in der Seniorenklasse 2 holte. „Das kam unerwartet und es war auch ein wenig Glück dabei. Ein Konkurrent war gestürzt“, sagt Schmid. Ob er sich nun auch als Favorit auf den „Heimsieg“ in Mindelheim sieht? „Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen“, meint er. Besagter gestürzter Konkurrent sei schließlich auch dabei. Bei den Senioren 3 waren mit Konrad Danner (8.), Franz Zwilcher (9.) und Steffen Rasch (10.) drei weitere VC-Fahrer in Günzach unter den Top-Ten. Sieger und somit bayerischer Meister in dieser Klasse wurde Matthias Lastowsky vom RC Wendelstein.

Zwei schwäbische Top-Teams sind vertreten

Das Hauptrennen und somit auch die schwäbische und bayerische Meisterschaft in der Eliteklasse gewann Jonas Schmeiser vom RSC Kempten, gefolgt von Marco Barke und Thomas Lienert (beide Team Erdgas Schwaben). „Diese drei Fahrer stehen am Sonntag mit ihren Teams auch bei uns auf der Startliste“, sagt Schmid. Der RSC Kempten wird mit mindestens fünf, Team Erdgas Schwaben mit mindestens sechs Fahrern in Mindelheim antreten. „Damit ist in fast jeder Altersklasse ein amtierender Bayerischer Meister am Start“, freut sich Schmid, der auf spannende Rennen hofft.

Hinzu kommt, dass mit Schmid, Danner und Jürgen Seibold auch drei WM-Teilnehmer des VC Mindelheim an den Start gehen. Dieses Trio hatte sich ja für die UCI-Radmarathon-WM Anfang September im italienischen Varese qualifiziert. „Allerdings waren wir bei der WM vom Pannenteufel verfolgt“, sagt Schmid. Konkret bedeutete dies, dass nur einer aus dem VC-Trio, nämlich Jürgen Seibold, ohne Panne ins Ziel kam. Er wurde 245. Jochen Schmid hatte nach 25 von 130 Kilometern einen Platten und verlor dabei 17 Minuten. Er beendete das Rennen auf Platz 256: „Ich blieb zwar noch in der Zeitwertung, aber landete halt im letzten Drittel.“ Konrad Danner hatte ebenfalls eine Reifenpanne und musste das Rennen sogar beenden. Trotzdem war die Teilnahme an sich schon ein Erlebnis: „Es war eine tolle Strecke und insgesamt eine schöne Veranstaltung“, sagt Schmid.

Wenn die Teilnehmer und Zuschauer am Sonntagabend mit den gleichen Worten über das 28. Mindelheimer Altstadtkriterium sprechen, dann haben Schmid und Co. alles richtig gemacht.

