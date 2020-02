16:11 Uhr

In Derndorf entscheiden die Regularien

Christine Hampp ist neue Schützenkönigin der Edelweiß-Schützen in Derndorf. Dabei hat sie gar nicht das beste Ergebnis geschossen.

Knapp 100 Schützen (darunter 27 Jugendliche) nahmen beim Königsschießen in Derndorf teil – am Ende gewann Christine Hampp. Sie hatte mit einem 6,76-Teiler zwar nur das zweitbeste Ergebnis erzielt. Doch die Vereinsstatuten sehen für einen König eine zweijährige Sperre vor, sodass Christian Gansler, der König von 2018, mit seinem 2,11-Teiler mit dem zweiten Platz bedacht wurde. Als neuer Jungschützenkönig wurde Mario Defrancesco mit einem 10,54 Teiler gekürt.

In der gut gefüllten TSV-Turnhalle in Kirchheim verkündete Schützenmeister Hans Ziegler zudem die neuen Vereinsmeister: In der Schülerklasse gewann Theresa Hampp mit 169 Ringen, in der Jugendklasse war Elisa Sirch (365 Ringe) erfolgreich, in der Schützenklasse siegte Patricia Gansler (382) und mit der Luftpistole zielte Niklas Schedel (364) am besten.

Die Punktscheibe holte sich in der Schülerklasse Theresa Hampp mit einem 82,66-Teiler, in der Jugendklasse siegte Mario Defranceso (42,59). Christian Gansler triumphierte mit einem 8,94-Teiler die Schützenklasse und Niklas Schedel mit einem 86,45-Teiler bei den Luftpistolenschützen.

Theresa Hampp gewann auch die Meisterscheibe mit 92 Ringen. In der Jugendklasse holte sich Elisa Sirch mit 75 Ringen den Titel. Patricia Gansler setzte sich in der Schützenklasse mit 99 Ringen ganz nach vorn und in der Luftpistole gewann Benjamin Frommelt den Titel mit 97 Ringen. (mz)

