vor 24 Min.

In Kammlach beginnt die neue Talentsichtung

Vereine wie der FC Augsburg (unser Bild) und auch der Bayerische Fußballverband (BFV) bieten jedes Jahr sogenannte Talentsichtungstage an. Beim BFV sehen diese in Zukunft anders aus, als bisher. Anfang Mai findet ein BFV-Sichtungstag für E-Junioren in Kammlach statt.

Der Bayerische Fußballverband ändert sein Konzept der Talentsichtung. Wie das in Zukunft aussehen soll, kann man im Mai in Kammlach sehen.

Von Axel Schmidt

Der neue Julian Weigl (Borussia Dortmund) oder die neue Sara Däbritz (FC Bayern München) werden in Zukunft einen etwas anderen Weg durch die Talentschmiede des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) gehen müssen. Denn das sogenannte Kernleitungsteam des Fußballverbandes hab den jährlich stattfindenden Talentsichtungstag konzeptionell gänzlich neu aufgestellt und stelle auch die enge Zusammenarbeit mit den Vereinen auf eine neue Stufe, wie eine Pressemitteilung des BFV verkündet. „Das Netz der bayerischen Talentförderung wird nochmals engmaschiger“, heißt es dabei.

Wie das aussehen soll? Davon können sich Nachwuchsfußballer und Trainer am Wochenende 4./5. Mai auf dem Sportgelände des TSV Kammlach überzeugen. Dort findet einer der bayernweiten Talentsichtungstage für Spieler des E-Jugendjahrgangs 2008 statt.

Kammlach ist einer der Austragungsorte

Normalerweise werden die Talente im BFV-Nachwuchsleistungszentrum Memmingen und in den Stützpunkten in Sonthofen, Marktoberdorf und Bad Wörishofen gesichtet. Aus organisatorischen Gründen finden bis auf Memmingen die Sichtungen diesmal nicht in den Stützpunkten selbst, sondern beim TSV Kammlach (Stützpunkt Bad Wörishofen), VfB Durach (Stützpunkt Sonthofen) und FC Biessenhofen-Ebenhofen (Stützpunkt Marktoberdorf) statt.

„Wir haben alle Vereine aus dem Umkreis angeschrieben. 31 Vereine haben sich angemeldet“, sagt Manuel Neß. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Kammlach ist zudem Stützpunkttrainer des DFB und wird diesen Sichtungstag organisieren.

Spieler werden nun von Trainern angemeldet

Das neue Konzept sieht vor, dass die Spieler nicht von ihren Eltern, sondern den Vereinstrainern und Betreuern angemeldet werden. „Sie kennen die Spieler aus Training und Spielbetrieb schließlich am besten und können zudem wesentlich objektiver entscheiden als beispielsweise Mütter oder Väter“, wird Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann in der Pressemitteilung zitiert. „Die Trainer und Betreuer sind dann auch beim Talenttag selber mit dabei“, sagt Manuel Neß. Dort sollen diese nicht nur ihre Schützlinge begleiten, sondern zugleich von einem Einblick in eine moderne Trainingsgestaltung profitieren können.

Trainiert werden soll dann in kleinen Mannschaften, etwa sechsköpfigen Teams, die dann in Turnieren gegeneinander antreten. Eine vertraute Trainings-Atmosphäre soll so geschaffen werden. Auch Manuel Neß ist ein Verfechter dieser Idee: „In der Gruppe zeigen sich die Kinder befreiter, als wenn sie als Einzelspieler am Sichtungstraining beobachtet werden“, sagt er. Der Schritt hin zu dieser Art der Sichtung sei längst fällig gewesen: „Andere Verbände sind da schon weiter als der BFV.“

Für Talente geht es in gewohnter Weise weiter

Sticht dann ein Spieler besonders heraus, geht die Talentförderung ihren gewohnten Gang: Die talentiertesten Spieler erhalten nach dem Sichtungswochenende eine Einladung zu weiteren Probetrainings an den BFV-Nachwuchsleistungszentren oder DFB-Stützpunkten und haben die Möglichkeit, dort von einer dauerhaften Förderung zu profitieren.

Die bayernweite Talentsichtung soll ab diesem Jahr immer am Wochenende nach den Osterferien (2019 am 4./5. Mai) stattfinden. Dabei dürfen dann jeweils die Talente des älteren E-Junioren-Jahrgangs (in diesem Jahr der Jahrgang 2008) vorspielen und können sich dort für die Aufnahme in das professionelle Talentförderprogramm des BFV empfehlen.

Anmeldung Die Meldefrist für den Talentsichtungstag endet am 31. März. Auf seiner Internetseite (www.bfv.de/talentsichtungstag) informiert der BFV ausführlich zum Meldeprozedere, den zeitgenauen Terminen an den verschiedenen Orten und beantwortet die wichtigsten Fragen für alle Interessierten.

