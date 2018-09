vor 53 Min.

In Türkheim wird wieder geschmettert

Der SVS Türkheim startet mit einem Neuzugang und einem Rückkehrer in die neue Bayernligasaison.

Von Fabian Scherer

Die 1. Herrenmannschaft der Volleyballer des SV Salamander Türkheim blickt zuversichtlich in die neue Bayernligasaison: Die Bemühungen von Kapitän Fabian Scherer, neue Spieler zu verpflichten, waren von Erfolg gekrönt.

Mit Georg Holand von MTV Rosenheim konnte der SVS Türkheim einen weiteren Mittelblocker gewinnen. Auch Außenangreifer Paul Barth kehrt nach seinem Auslandaufenthalt wieder nach Türkheim zurück. Beide konnten bereits im Vorbereitungsturnier des SVS durch hervorragende Leistungen glänzen und werden die Mannschaft verstärken.

Das ist auch bitter nötig, denn mit Lukas Lohmüller fällt ein starker Außenangreifer die gesamte Hinrunde der neuen Saison verletzungsbedingt aus. Auch Stammspieler und Mittelblocker Daniel Schneider wird aufgrund einer Schulterverletzung die ersten Spiele verpassen.

„Die Mannschaft ist diese Saison wieder sehr jung. Mit Georg Holand haben wir einen klasse Mittelblocker dazu geholt. Ich bin zuversichtlich, dass wir trotz der Rolle des Gejagten, in der oberen Tabellenhälfte unseren Platz finden werden“, sagt Spielertrainer Robert Frey. Dass sein Training Früchte trägt und sein Team schon gut in Schuss ist, zeigte das Vorbereitungsturnier in Türkheim: Die Hausherren gewannen alle Spiele, sogar Regionalligist ASV Dachau II wurde klar mit 2:0 besiegt. Die neue Saison beginnt für die Türkheimer mit einem Heimspiel. Gegner in eigener Halle in der Mittelschule in Türkheim ist am Sonntag um 14 Uhr der MTV München.

