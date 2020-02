Jetzt folgt die Kür für Salgens Schützen

Plus Die Luftpistolenschützen aus Salgen gehen als Vizemeister ins Schwabenfinale. Vier Wochen später kämpfen sie um den Bayernliga-Aufstieg.

Sie schwimmen weiter auf der Erfolgswelle: Die Luftpistolenmannschaft des Schützenvereins Edelweiß Salgen hat sich für das Schwabenfinale der besten Schützen im Bezirk qualifiziert.

Im Vorjahr waren die Edelweiß-Schützen in die Schwabenliga Nord aufgestiegen – und hatten sich dort gleich im Aufstiegsjahr den Meistertitel geholt. In dieser Saison nun mussten sie in der Schwabenliga Süd antreten.

Gleich am ersten Wettkampftag wird Favorit Kempten besiegt

Mannschaftsführer Alois Lampert informierte sich vor dem Rundenwettkampf genau über die Stärke der Gegner – und kam zu dem Schluss, dass bis auf eine Mannschaft alle zu schlagen seien. „Rang zwei ist realistisch“, sagte Lampert vor der Saison. „Die FSG Kempten 2 ist vom Gesamtergebnis her eher nicht zu bezwingen“, meinte er. Und prompt strafte ihn seine Mannschaft Lügen. Denn gleich im ersten Durchgang ging es für die Edelweiß-Schützen nach Kempten. Und nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen die SG Maria Thann bezwangen die Salgener Gastgeber Kempten mit 3:2.

„Danach folgten sechs Auswärtssiege in Serie“, sagt Lampert heute. Im ersten Heimkampf gab es im Dezember dann einen Sieg gegen Niederrieden und die erwartete Niederlage gegen Kempten 2. Es folgten wiederum vier Auswärtssiege, ehe zum Ende des Rundenwettkampfs der zweite Heimwettkampf anstand. „Heimauftritte sind die schwierigsten. Da macht sich die Nervosität bemerkbar“, sagt Lampert. Erneut sollten sich Sieg (4:1 gegen Attenhofen) und Niederlage (1:4 gegen Babenhausen) abwechseln. „Das war schon in Ordnung“, sagt Lampert. „Wir haben eine sehr gute Schießsaison geschossen und mit großem Vorsprung auf Rang drei den zweiten Platz belegt.“ Das Durchschnittsergebnis von 1783,07 war außerdem noch einmal um zehn Ringe besser als im Vorjahr.

In Gundremmingen geht es um Platz drei in Schwaben

Als Belohnung dürfen die Edelweißschützen nun am Sonntag, 8. März, nach Gundremmingen zum Schwabenfinale und dort um Platz drei gegen Reinhartshausen antreten. Als Zugabe folgt am Sonntag, 5. April, der Aufstiegskampf zur Bayernliga in München. Lampert: „Da schauen wir mal, was rauskommt. Wenn wir aufsteigen sollten, nehmen wir das an. Dann hat der Gau Mindelheim wieder eine Bayernliga-Mannschaft, auch wenn es vielleicht nur für ein Jahr wäre.“