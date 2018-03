Jetzt wird’s dreckig

vor 3 Min.

Ab heute rollt im Unterallgäu der Ball wieder in den unteren Ligen. Mindelheim steht vor einer Herkulesaufgabe und ein Dirlewanger vor seiner Abschiedstour.

Von Axel Schmidt

Das Wetter hat es wieder einmal nicht sonderlich gut gemeint mit den Fußballern. Der Frost und Schneefall unter der Woche hat den Sportplätzen noch einmal richtig zugesetzt. Ganz zu schweigen von den Wochen zuvor, als wegen der teilweise sibirischen Kälte nicht an Training oder gar Testspiele zu denken war. Reihenweise sind Vorbereitungsspiele abgesagt worden. Nun soll es am Wochenende wieder mit der Punktrunde losgehen.

Kreisliga Allgäu

Vier Nachholpartien stehen am Wochenende an, dabei sind mit dem TSV Mindelheim, dem TSV Kammlach und dem FSV Dirlewang drei Teams aus der Region im Einsatz. Für die Mindelheimer wird es gleich ein echter Härtetest, denn sie gastieren am Samstag beim Spitzenreiter FC Viktoria Buxheim.

Auf dem Papier ist das Duell zwischen Tabellenführer und Tabellenfünftem zwar ein Spitzenspiel, doch Mindelheims Trainer Marco Henneberg stellt zu Beginn des Punktspieljahres klar: „Mit dem Aufstieg werden wir nichts zu tun haben. Zurzeit haben wir keine konkurrenzfähige Mannschaft.“ Krankheit, Verletzungen seien das eine, die fehlende Vorbereitung das andere. Er konnte, wie viele seiner Kollegen, mit seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen nur ein Notprogramm vollziehen: „Wir waren vier Mal auf dem Platz und haben nur ein Spiel absolviert.“ Und das ging gegen den Bezirksligisten TV Erkheim mit 0:5 gleich ordentlich in die Binsen. „Buxheim dagegen konnte fünf Spiele austragen. Und wenn man sich dann die Ergebnisse ansieht, dann weiß man, dass wir Außenseiter sind“, sagt er mit Blick auf die fünf Testspielsiege der Buxheimer, darunter ein 12:4 gegen Kreisklassist Amendingen oder ein 9:6 gegen Erkheim. Insgesamt traf Buxheim in diesen fünf Spielen 38 Mal.

Der FSV Dirlewang beklagt vor dem Auftakt ebenfalls einige kranke Spieler. In Legau will sich der Aufsteiger besser verkaufen, als im Hinspiel gegen den TSV. „Da hatten wir keine Chance. Aber wir haben uns seitdem weiterentwickelt“, sagt FSV-Trainer Werner Habigt. „Wir rechnen uns schon einen Punkt aus“, sagt er. Es wäre der erhoffte gute Start in das Punktspieljahr 2018, an dessen Ende der Ligaverbleib für den aktuell besten Aufsteiger stehen soll. Am Saisonende will sich Habigt schließlich mit dem Klassenerhalt aus Dirlewang verabschieden. „Fünf Jahre sind dann genug“, sagt er.

Auch der TSV Kammlach könnte mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Kellerkind ASV Fellheim einen großen Schritt in Richtung Mittelfeldplatz machen. Eine Woche später, am Osterwochenende, warten der FSV Dirlewang und der FSV Amberg auf das Team von Trainer Manuel Ness. „In diesen Spielen können wir es klar machen, ob die Saison einen beruhigenden Verlauf nimmt“, sagt Ness. Er war mit seiner Mannschaft zuletzt im Trainingslager am Gardasee – und konnte sich dort schon einmal witterungsbedingt auf die anstehenden Spiele einstimmen: „Wir hatten drei Tage Regen. Aber es haben alle gut mitgezogen. Wir freuen uns, wenn es jetzt losgeht.“

Kreisklasse Allgäu 2

Spannung verspricht die Kreisklasse Allgäu 2 in der Rückrunde. Und das nicht nur an der Tabellenspitze, sondern auch im Keller. Oben liegen der SVS Türkheim, SV Oberegg, TSV Kirchheim und dem FC Buchloe nur ein Pünktchen auseinander. Unten kämpft mit dem SC Eppishausen, FC Bad Wörishofen, TSV Mittelneufnach und FC Jengen ebenfalls ein Quartett um den Klassenerhalt.

Die Topteams haben zum Wiederauftakt allesamt machbare Gegner. Oberegg gastiert in Jengen (11.), Kirchheim in Mittelneufnach (12.) und Buchloe in Oberrieden (10.). Einzig der SVS Türkheim wird sich gegen den TV Sontheim (5.) etwas strecken müssen, um Platz eins verteidigen zu können.

A-Klasse Allgäu 2

Hier ist die Lage etwas übersichtlicher. Der TSV Markt Wald, der immer noch ungeschlagen ist, führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Loppenhausen an. Genau diese beiden Mannschaften stehen sich am Sonntag in Loppenhausen gegenüber, wo die Gastgeber alles versuchen werden, um den Punkteabstand zu verringern.

Im Tabellenkeller stehen derzeit der SV Breitenbrunn (sechs Punkte) und der FC Rammingen (acht Punkte). Die Breitenbrunner haben am Wochenende noch spielfrei. Der FC Rammingen gastiert im Derby beim SV Tussenhausen und muss praktisch punkten, um nicht gänzlich den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

