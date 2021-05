Jugendfußball

Wie Allgäuer Nachwuchsmannschaften von einem Saisonabbruch betroffen wären

Ob die Jugendfußballer in dieser Saison noch einmal um Punkte spielen, ist fraglich.

Plus Der Jugendfußball in Bayern steht vor dem Saisonabbruch. Was das für die höherklassigen Allgäuer Vereine bedeutet.

Von Andreas Schales

Eine leise Hoffnung gibt es noch, dass im Jugendfußball doch noch etwas geht. Im Gegensatz zu den Erwachsenen läuft die seit Monaten coronabedingt unterbrochene Saison bei der Jugend einen Monat länger und offiziell erst am 31. Juli aus. Eine Fortsetzung erscheint dennoch unwahrscheinlich, auch wenn das Training für Kinder unter 14 Jahren in Kleingruppen momentan wieder erlaubt ist. Die Abbruchsszenarien fallen auf den verschiedenen Ebenen im Jugendfußball höchst unterschiedlich aus.

