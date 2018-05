10:18 Uhr

Jung und Alt schwimmen um Titel Lokalsport

Aus Bad Wörishofen waren Peter Duschek, Emma Pengler, Paula Hülbig und Christian Klein (von links) am Start.

Unterallgäuer Athleten sind bei der schwäbischen Meisterschaft vorn dabei.

Von Axel Schmidt und Florian König

Medaillen, neue Bestzeiten und das eine oder andere gelungene Debüt: Bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Masters in Leipheim waren die Schwimmabteilungen des TSV Mindelheim und des TSV Bad Wörishofen nicht nur vertreten, sondern sammelten auch fleißig Podestplätze.

TSV Bad Wörishofen

Die schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Masters auf der Kurzbahn gehören zu den Höhepunkten der Schwimmsaison in Schwaben. Aus 25 Vereinen hatten sich 295 Teilnehmer für diesen Wettbewerb in Leipheim qualifiziert, darunter auch vier Athleten vom TSV Bad Wörishofen. Das Endresultat konnte sich sehen lassen: Bei 13 Starts holten sich die Kneippstädter sechs erste, zwei zweite, einen fünften, zwei sechste und zwei achte Plätze. Peter Duschek kam mit vier Goldmedaillen und einer Silbermedaille auf das Treppchen. Christian Klein mit zwei Siegen und einem zweiten Platz ebenso. Ungleich schwerer hatten es Paula Hülbig und Emma Pengler mit der starken Konkurrenz. Trotzdem gelang ihnen mit persönlichen Bestzeiten und guten Mittelfeldplätzen eine gute Ausgangsposition für die noch anstehenden Bezirksmeisterschaften auf der Langbahn.

TSV Mindelheim

Mit insgesamt acht Aktiven trat die Schwimmabteilung des TSV Mindelheim an. Nach mehreren Jahren Pause stellten die Frundsbergstädter hierbei erstmals wieder eine Herrenstaffel über die Strecken 4 x 50 Meter Freistil und 4 x 50 Meter Lagen. Hierbei konnten die Starter Thilo Roschmann, Christoph Pfleger, Sasha Bähr und Florian König ein weiteres Mal, nach ihrem bereits erfolgreichen Zusammenspiel bei der DMS im Januar dieses Jahres, bei der der Aufstieg in die Landesliga erreicht wurde, ihre Qualitäten als Team unter Beweis stellen und mussten sich dabei nur den Mannschaften aus Kempten und Augsburg geschlagen geben.

Auch bei den Einzelstarts konnten die Mindelheimer überzeugen. So kann Robin Bähr (Jg. 2004) eine erfolgreiche erste Teilnahme bei den „Schwäbischen“ verbuchen. Über seine Startdistanzen 100 m Kraul und 200 m Rücken erkämpfte er sich jeweils persönliche Bestzeiten. Ein weiteres Debüt bei Bezirksmeisterschaften feierte der jüngste Teilnehmer des TSV Mindelheim, Erik Schuster (Jg. 2008). Der Zehnjährige startete zum ersten Mal über 100 m Brust und 100 m Kraul und sicherte sich hierbei souverän Plätze im Mittelfeld sowie persönliche Bestzeiten. In die Medaillenränge schwamm sich Amelie Frei (Jg. 2004) über 100 m und 200 m Rücken. Hier schlug sie mit hervorragenden persönlichen Bestzeiten von 1:16,42 und 2:42,15 im Ziel an und belegte jeweils den zweiten Platz. Trotz eines zum Teil durchwachsenen Wettkampfwochenendes konnte sich Johanna Vögele (Jg. 2006) bei ihren Starts über 200 m Brust, 200 m Schmetterling und 100 m Brust jeweils zweite Plätze sichern und das begehrte Edelmetall mit nach Hause nehmen.

Die Leistungsgruppe 1 der Schwimmabteilung wurde durch Florian König (Jg. 1997), Sasha Bähr (Jg. 1999), Thilo Roschmann (Jg. 1992) und Christoph Pfleger (Jg. 2003) vertreten. Roschmann war hierbei extra aus seiner Heimatstadt Ulm angereist, um die Staffelstarts der Mindelheimer zu unterstützen, und absolvierte daneben Einzelstarts über 50 m Brust und 50 m Kraul, bei denen er auf den Plätzen zwei und drei landete. Mit vier schwäbischen Meistertiteln bei vier Starts konnte Florian König die erfolgreichste Bilanz der Mindelheimer Aktiven vorweisen. Er startete über 100 m Schmetterling, 50 m Brust, 200 m Brust und 50 m Freistil und beendete jeweils als Schnellster seiner Altersklasse die Rennen. Gekrönt wurden die Meistertitel von einem neuen persönlichen Rekord über 50 m Brust, den König im Vergleich zu seiner bisherigen Bestmarke deutlich verbessern konnte. Drei weitere schwäbischen Meistertitel holte Sasha Bähr in seiner Altersklasse über 200 m Freistil, 100 m Brust und 200 m Lagen. Daneben erreichte er zweite Plätze über 50 m Brust, 200 m Brust, 50 m Freistil und 100 Freistil sowie neue persönliche Bestzeiten über 200 m Freistil und 200 m Lagen. Mit einem weiteren Meistertitel über 200 m Rücken, einem zweiten Platz über 100 m Rücken und einem dritten Platz über 100 m Lagen komplettierte Christoph Pfleger den Mindelheimer Medaillenspiegel.

