vor 25 Min.

Junge Meister in Bad Wörishofen an der Platte

Bad Wörishofen kürt bei der Stadtmeisterschaft seine besten Nachwuchsspieler. Dabei werden die Favoriten ihrer Rolle gerecht.

Von Ludwig Schuster

Nun hat auch die Tischtennis-Jugend aus Bad Wörishofen ihre Stadtmeister gekürt. Bei den Wettbewerben, die terminlich von der Stadtmeisterschaft der Erwachsenen getrennt ausgetragen wurden, zeigten die Nachwuchsspieler ein hohes Niveau.

Thomas Vögele, Jugendwart der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen, war mit dem Ablauf sehr zufrieden und lobte besonders die Fairness, die bei allen Spielen herrschte. Zudem gab es zwei erfolgreiche Titelverteidigungen, denn bei den Jungen gewann wiederum Matthias Wolf und bei den Mädchen Lisa Vögele. Für die Erstplatzierten in den drei Konkurrenzen gab es Urkunden und Pokale.

Jungen, Einzel Die jeweils ersten Drei der beiden Vorrundengruppen spielten in einer Endrunde den Sieger aus. Alle anderen spielten in einer Platzierungsrunde um die Plätze sieben bis 13. Titelverteidiger Matthias Wolf gab sich keine Blöße und blieb nicht nur ungeschlagen, sondern gab nur zwei Sätze auf dem Weg zur Titelverteidigung ab. Nur knapp gab sich Lorenz Steil im Finale gegen Matthias Wolf mit 1:3 (6:11, 7:11, 11:6, 10:12) geschlagen und wurde Zweiter. Der dritte Platz ging an Simon Wolf mit 3:2 Siegen. auf den weiteren Plätzen folgten: 4. Matein Weber, 5. Benedikt Becker, 6. Fabian Schapf, 7. Raphael Schüll, 8. Leon Wagner, 9. Maurice Wellenzahn, 10. Fabian Becker, 11. Michael Becker, 12. Alexander Böhler, 13. Philipp Merk.

Mädchen, Einzel Titelverteidigerin Lisa Vögele war hier klar Favoritin und wurde ihrer Rolle vollauf gerecht: Sie gewann alle drei Spiele ohne Satzverlust und wurde erneut Stadtmeisterin. Zweite wurde Pia Rodi vor Eva Eder und Julia Rodi.

Jugend, Doppel Hier wurden die acht Doppel zusammengelost. In zwei Vorrundengruppen sollten die beiden Gruppensieger das Finale bestreiten. Als bestes Team erwiesen sich Matein Weber/Michael Becker, die das Finale gegen Simon Wolf/Alexander Böhler mit 3:1 (16:14, 10:12, 12:10, 11:7) gewannen. Im Spiel um Platz drei ging es zwischen Otto Eder/Pia Rodi und Raphael Schüll/Leon Wagner eng her, am Ende hieß es 3:2 (12:10, 8:11, 11:6, 8:11, 15:13) für Eder/Rodi. Fünfte wurden Fabian Scharpf/Maurice Wellenzahn vor Matthias Wolf/Philipp Merk, Lisa Vögele/Siddhartha Uppulla und Benedikt Becker/Julia Rodi. (er)

