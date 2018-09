vor 33 Min.

Kammlach bestätigt Favoritenrolle Lokalsport

Sie wollten sich zerreißen im Kreisligaderby und den ersten Sieg feiern. Doch bereits nach 50 Sekunden ist der Plan der Mindelheimer gegen den TSV Kammlach Makulatur

Von Axel Schmidt

Zahlreiche Zuschauer standen noch in einer Schlange am Kassenhäuschen des Julius-Strohmayer-Stadions, als schon der erste Jubel ertönte. Gerade einmal 50 Sekunden waren gespielt, da lupfte Reinhold Haar den Ball über Mindelheims Keeper Andre Kreisel zur 1:0-Führung für den TSV Kammlach ins Netz.

„Das Tor hat natürlich einiges einfacher gemacht“, sagte der Torschütze nach dem Kreisliga-Derby, das die Gäste aus Kammlach letztlich klar mit 3:0 gewannen. Und doch konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der TSV Kammlach auch ohne diesen schnellen Führungstreffer den TSV Mindelheim an diesem Nachmittag geschlagen hätte. Derart souverän agierte die Mannschaft von Trainer Manuel Neß in den ersten 45 Minuten. Seine Elf ließ die Gastgeber vor rund 300 Zuschauern nie ins Spiel kommen, eine echte Torchance aus dem Spiel heraus gab es für Mindelheim nicht zu verzeichnen.

Kammlach ist auch spielerisch überlegen

Doch es war nicht nur der kämpferische und läuferische Einsatz, mit dem Kammlach überlegen war. Auch spielerisch legten die Gäste den besseren Plan an den Tag. Die Folge war das 0:2, als ein schneller Ball in die Spitze alle überraschte – außer Reinhold Haar. Er war mit dem Ball auf und davon und überlupfte Kreisel ein weiteres Mal. Philipp Unglert (30.) und Tobias Diepolder (35.) trafen in der Folge noch Latte und Außennetz – eine höhere Führung zur Pause wäre durchaus möglich gewesen.

So aber stand es nur 0:2 und der TSV Mindelheim kam motiviert aus der Kabine. „Die erste Halbzeit war viel zu lethargisch. Aber im zweiten Durchgang haben wir das umgesetzt, was wir in der Pause besprochen haben“, sagte Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch. „In der ersten Viertelstunde nach der Pause haben wir es hinten nicht mehr dicht bekommen“, sagte sein Gegenüber Manuel Neß. „Das war nicht gewollt, sondern lag daran, dass ein paar Spieler auf Reisen gegangen sind, die so nicht gewollt waren.“

Druckvoll, aber nicht effektiv

Doch die Mindelheimer konnten aus dem leichten Übergewicht kein Kapital schlagen, einzig beim Schuss von Sebastian Schwegle (55.) musste sich Kammlachs Keeper Florian Hofmann strecken. „Wir haben gehofft, dass vielleicht einer mal reinrutscht, dann wäre es wieder offen gewesen. Dass wir dann noch weiter aufgemacht haben und in einen Konter gelaufen sind, kann dann passieren“, sagte Deigendesch und spielte auf das 0:3 an. Dieser Konter war einer fürs Bilderbuch: An der Mittellinie kommt Haar an den Ball, spielt schnell weiter auf die linke Seite, wo Alexander Schlosser Richtung Strafraum stürmte, den Ball dann mustergültig quer legte – und in Michael Diepolder einen dankbaren Abnehmer fand (73.).

Damit war die Partie entschieden. Dass sich der zur Halbzeit eingewechselte Christian Beigl in der 82. Minute wegen wiederholten Foulspiels auch noch die Gelb-Rote Karte abholte, spielte aus Mindelheimer Sicht auch keine Rolle mehr. „Wir haben verdient auch in dieser Höhe verloren“, sagte Deigendesch, der in diesem Spiel auf die verletzten Rick Rogg und Gottfried-Hubert Wesseli ebenso verzichten musste, wie auf den gesperrten Samuel Becker. „Vor allem die erste Halbzeit wurmt mich. Da haben wir zu viele leichte Fehler gemacht. Das kriegen wir einfach nicht in den Griff.“ So steht der TSV Mindelheim nach neun Spielen immer noch ohne Sieg da.

Der TSV Kammlach dagegen genoss den süßen Sieg beim großen Nachbarn: „Ich hätte schon gesagt, dass Tore gegen Mindelheim doppelt schön sind“, sagte Reinhold Haar – und stieß mit seinen Teamkollegen noch auf dem Feld auf den Sieg an.

TSV Mindelheim Kreisel, Biberger, Yörür, Bückle, N. Hefele (46. Beigl), Schwegle, Schulz, Neuberger, M. Hefele, Wölfle, Mack (77. Räth)

TSV Kammlach Hofmann, M. Funk, M. Diepolder, Schlosser, T. Diepolder (84. Heinzelmann), Freiberger, Haar (89. Neff), Unglert, Theis, P. Funk, Reth (87. Rolf)

Tore 0:1, 0:2 Reinhold Haar (1., 18.), 0:3 Michael Diepolder (73.) Gelb-Rot Christian Beigl (82., Mindelheim) wdh. Foulspiel

Zuschauer 300 Schiedsrichter Erdinc Demiray

Themen Folgen