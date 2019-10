vor 22 Min.

Kammlacher Mentalitätsmonster

Plus Während man in Dortmund über angeblich fehlende Mentalität diskutiert, zeigt Schwarz-Gelb in Kammlach, dass man auch einen 0:4-Rückstand aufholen kann.

Von Axel Schmidt

Wenn die Phrase von den beiden grundverschiedenen Halbzeiten zutrifft, dann gestern in Kammlach. 4:4 stand es am Ende im Spiel gegen Buxheim, 0:4 hatte Kammlach nach 45 Minuten zurückgelegen. Der TSV Mindelheim überwand seine Auswärtsschwäche und schoss Germaringen mit 6:2 von deren Platz. Auch der SV Oberegg durfte jubeln: 3:1 gewann der SVO in Fellheim.

Kammlach – Buxheim 4:4 Tore 0:1, 0:2 Max Müller (1., 6.), 0:3 Simon Müller (9.), 0:4 Daniel Tobler (16.), 1:4 Peter Müller (54.), 2:4 Alexander Schlosser (64., FE), 3:4 Manuel Funk (77.), 4:4 Peter Müller (80.) Rot Max Müller (Buxheim, 60.) wg. Tätlichkeit Gelb-Rot Luca Schwenk (Buxheim, 65.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tobias Kinberger Eiskalt wurde der TSV Kammlach im Spiel gegen Buxheim erwischt. Viktoria-Stürmer Max Müller erzielte bereits nach 41 Sekunden die Führung. In der Folge endete fast jeder Angriff der Gäste mit einem Tor. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam Kammlach besser ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren dann ein ganz anderes Gesicht. Nach dem Anschlusstreffer durch Müller schwächte sich Buxheim durch zwei Platzverweise binnen fünf Minuten selbst. Kammlach nutzte die Überzahl aus und kam noch zum Ausgleich. Mit etwas Glück hätte sogar noch der Siegtreffer fallen können. Germaringen – Mindelheim 2:6 Tore 1:0 Simon Hagg (9.), 1:1 Patrick Eckers (32.), 1:2 Sebastian Schwegle (38.), 1:3 David Kienle (52.), 2:3 Patrick Wörz (63.), 2:4 Sebastian Schwegle (73.), 2:5, 2:6 Riccardo Schulz (81., 90. + 1) Zuschauer 120 Schiedsrichter Peter Skipor Der SVO hatte in den ersten 15 Minuten stark begonnen und ging dabei verdient in Führung. Jedoch konnte die Heimelf weitere Möglichkeiten nicht nützen. Mindelheim kam dann zunehmend besser ins Spiel und drehte die Partie noch vor der Pause. Mit der Führung im Rücken spielten die Gäste die Partie in der zweiten Hälfte sehr abgeklärt zu Ende. Fellheim – Oberegg 1:3 Tore 0:1 Markus Maier (31.), 1:1 Stefan Munteanu (35.), 1:2 Markus Maier (45.), 1:3 Christian Müller (45. + 1) Zuschauer 70 Schiedsrichter Max Angenedt Die laufstarken Gäste nutzten die Fellheimer Abwehrfehler konsequent aus. Spielentscheidend war die 45. Minute, als die Gäste innerhalb von 60 Sekunden zwei Treffer erzielten – mit freundlicher Unterstützung des Gastgebers. So dürfte es für Fellheim schwer werden, die Klasse zu halten. Die weiteren Spiele: Ost-Memmingen – Lautrach-Iller. 3:1 Tore 1:0 Josip Kordic (64.), 2:0 Naim Nimanaj (69.), 3:0 Arthur Ulinets (83.), 3:1 Tobias Köhl (90. + 2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Erdinc Demiray Mauerstetten – Oberbeuren 4:1 Tore 1:0 Andreas Gebler (26.), 2:0 Moritz Streit (33.), 3:0, 4:0 Andreas Gebler (54., 70./FE), 4:1 Bora Imamogullari (79.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Michael Stölpe Woringen – Legau 1:4 Tore 1:0 Tobias Simmerle (2.), 1:1 Florian Hörmann (25.), 1:2 Marco Faller (58.), 1:3 Sebastian Veit (78., FE), 1:4 Stefan Briechle (90.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Joachim Gutzer Ungerhausen – Blonhofen 6:1 Tore 1:0 Andre Baum (17.), 2:0 Michel Kattein (27.), 3:0 Edin Kahric (46.), 3:1 Maximilian Hauser (55.), 4:1 Michel Kattein (66.), 5:1 Raphael Botzenhart (72.), 6:1 Giovanni Russo (79.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Ralf Stützel

