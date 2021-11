Eine Dirlewanger Familie räumt auf den Kegelbahnen ab

Plus Die Freizeitmannschaft „Einer spinnt immer“ sammelt in diesem Jahr viele Titel. Das Rückgrat der Mannschaft stellt dabei eine Familie aus Dirlewang

Von wegen „Ruhige Kugel schieben!“ Nicht bei Familie Sontheimer aus Dirlewang. Sie nimmt zwar nicht an Meisterschaften der professionellen Kegelclubs teil, aber auch bei den in der „Vereinigung Bayerischer Freizeitkegler“ (VBFK) organisierten Mitglieder werden die Kugeln auf hohem Leistungsniveau geschoben.