00:02 Uhr

Kirchheim bleibt ganz cool

Alle Hände voll zu tun hatten die Torhüter beider Teams in der Partie des TSV Zaisertshofen gegen den SC Eppishausen. Am Ende hatten die Gastgeber (blau) mit 3:1 die Nase klar vorn.

Der deutliche 4:0-Sieg des Spitzenreiters gegen Mattsies war nie in Gefahr

Der Spitzenreiter aus Kirchheim bleibt cool und hält den Vorsprung gegen Verfolger Jengen. Mit einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen Mattsies setzten die Kirchheimer ein deutliches Ausrufezeichen, nach der überraschenden Niederlage gegen Türkheim im Ligapokal vor Wochenfrist. Der SVS konnte dagegen diesen Schwung nicht mitnehmen und verlor in Jengen klar mit 2:0.

Kirchheim – Mattsies 4:0 (3:0)

Tore 0:1 Jonas Westermaier (21.), 2:0 Simon Reichle (24.), 3:0 Patrick Waltenberger (43.), 4:0 Denys Balkov (60.) Zuschauer 120 SchiedsrichterUlas Kurt

" Schon vor dem Seitenwechsel hatte der Spitzenreiter die Partie praktisch entschieden und ging mit einer souveränen 3:0-Führung in die Kabine. Nach dem 4:0 war dann auch etwas die Luft raus und die Gäste ergaben sich in ihr Schicksal.

Jengen – Türkheim 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Maximilian Glas (11.), 2:0 Robert Dillitz (ET, 81.) Zuschauer80 SchiedsrichterRobert Wexenberger

" Mit breiter Brust waren die Türkheimer nach dem Sieg gegen Kirchheim im Ligapokal nach Jengen gefahren. Doch nach der frühen Führung der Gastgeber verpuffte der Elan etwas und ausgerechnet auch noch ein Eigentor in der Schlussphase besiegelte dann die Türkheimer Niederlage.

Zaisertshofen – Eppishausen 3:1

Tore 0:1 (keine Angabe), 2:1 Julian Schilling, 2:1 David Wiedemann, 3:1 David WiedemannZuschauer 75 SchiedsrichterGeorg Ganser

" Die Gäste starteten gut in die Partie und gingen durch einen äußerst glücklichen Elfmeter 1:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf fand die Heimelf besser ins Spiel und drehte innerhalb kürzester Zeit das Spiel auf den 2:1 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte war der TSV Zaisertshofen klar die bessere Mannschaft und vollendete durch einen verwandelten Elfmeter von Wiedemann den 3:1 Heimsieg im Flossachtalstadion.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Germaringen II – Pforzen 1:1 (1:0)

Tore 1:0 Tobias Höbel (28.), 1:1 Fabian Pflanzelt (83.) Zuschauer 80 SchiedsrichterArmin Böck

Baisweil-Lauch. – Buchloe 3:5 (2:1)

Tore 1:0 Sebastian Arndt (2.), 1.1 Sebastian Kaufmann (7.), 2:1 Max Steinhauser (33.), 3:1 Steinhauser (49.), 3:2 Luka Arezina (FE, 54.), 3:3 Patrick Bail (56.), 3:4 Lukas Göttle (79.), 3:5 Marcel Halder (80.) Zuschauer 90 SchiedsrichterHuber

Mittelneufnach – Waal 3:3 (1:3)

Tore 1:0 Robert Kugelmann (18.), 1.1 Florian Kugler (20.), 1:2 Markus Zindath (28.), 1:3 Markus Zindath (45.), 2:3 Christoph Kugelmann (FE, 66.), 3:3 Christoph Kugelmann Zuschauer 60 SchiedsrichterJohann Kraus

