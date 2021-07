Kraftsport

vor 18 Min.

Vor 40 Jahren stellen vier Unterallgäuer einen kräftigen Weltrekord auf

Plus Der Hasberger Sepp Graf ist als Gewichtheber und Bodybuilder im Landkreis bekannt. 1981 stellt er mit drei weiteren kräftigen Burschen einen Weltrekord auf – trotz mancher Widerstände.

Von Axel Schmidt

Besucht man Sepp Graf in seinem Fitness-Studio in Hasberg, dann fühlt man sich sofort in die 1980er Jahre zurückversetzt. Nicht nur, die Tatsache, dass sich die Fitnessgeräte im Dachboden seines Wohnhauses befinden. Auch die vielen Bilder und Plakate an der Wand, meist schwarz-weiß, verströmen diesen Charme. Vor allem ein Ereignis wird reich bebildert.

