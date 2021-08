Schöneberger Schlussspurt

Beim FC Jengen muss die Scherer-Elf bis zur allerletzten Minute kämpfen, ehe der Punktgewinn sicher ist. Der FC Buchloe zittert sich zu einem knappen Sieg

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der ambitionierte FC Buchloe gewann sein Heimspiel gegen den TSV Zaisertshofen, hatte aber durchaus seine Mühe damit. Das Spiel SV Oberrieden – SVS Türkheim wurde bereits im Vorfeld auf den kommenden Donnerstag, 19. August, verlegt.

Buchloe – Zaisertshofen 3:2

Tore 0:1 Rafael Freiberger (21.), 1:1 Matteo Sauter (30.), 2:1 Patrick Bail (38.), 3:1 Marcel Halder (54.), 3:2 Rafael Freiberger (77.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Dennis Küttner

" In einem mäßigen Kreisklassenspiel siegte die Heimelf letztendlich glücklich. Die Gäste versuchten mit konsequentem und robustem Defensivspiel zum Erfolg zu kommen, was teilweise auch gelang. Die Gäste setzten Buchloe in den letzten fünf Minuten noch einmal unter Druck. Letztendlich brachte der FCB mit etwas Glück den Sieg noch unter Dach und Fach.

Bedernau – Lamerdingen 1:2

Tore 1:0 Patrick Schuster (10.), 1:1 Patrick Starker (36.), 1:2 Julian Wurm (47.) Zuschauer 70 Schiedsrichterin Johanna Klamper

" Die Heimelf startete gut in die Partie und ging mit der ersten richtigen Torchance mit 1:0 in Führung. Danach kamen die Gäste aus Lamerdingen immer besser ins Spiel, einzig die klaren Torchancen waren Mangelware. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Lamerdingen nach einem Eckball in einer sehr fragwürdigen Aktion den 1:1-Ausgleich. Nach einer halbstündigen Spielunterbrechung kamen die Gäste besser aus der Halbzeitpause und erzielten prompt das 1:2. In der Folge bestimmte Lamerdingen das Spiel, verpasste jedoch das entscheidende dritte Tor. So blieb es bis zum Schluss spannend, jedoch konnte Bedernau trotz zwei aussichtsreicher Chancen nicht zum Ausgleich kommen.

Mittelneufn.– B. Wörishofen 0:0

Zuschauer 80 Schiedsrichter Tobias Jehle

" Die Heimelf kam besser in die Partie und hatte mit drei Alutreffern in den ersten 30 Minuten Pech. Danach kam Bad Wörishofen besser in die Partie und hatte eine leichte Feldüberlegenheit zu verzeichnen, welche jedoch nicht in Tore umgesetzt werden konnte. Am Ende steht nach einer 30-minütigen Gewitterunterbrechung ein gerechtes Unentschieden.

Jengen – Schöneberg 1:1

Tore 1:0 Robert Schmieden (81.), 1:1 Lukas Kurz (90. + 4) Zuschauer 70 Schiedsrichter Michael Rommel

" Die Heimmannschaft kontrollierte die erste Halbzeit, nutzte die vielen Chancen allerdings nicht. Auch im zweiten Spielabschnitt hatte der FC Jengen mehr vom Spiel und ging durch Robert Schmieden in der 81. Minute spät aber verdient mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste steckten nicht auf und kamen mit dem Schlusspfiff und dem ersten Torschuss überhaupt zum schmeichelhaften Ausgleich.

Amberg/W’gelt. – Mattsies

Spiel war bei Redaktionsschluss nicht beendet.