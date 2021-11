Kreisliga Mitte

Kammlach benötigt etwas Anlauf für seinen Heimsieg

Plus Trotz spielerischer Überlegenheit liegt der TSV Kammlach gegen Buxheim lange zurück, kann sich aber auf seinen Torjäger verlassen. Auch Oberegg und Kirchheim dürfen jubeln.

Von Axel Schmidt

Der TSV Kammlach hat sein letztes Heimspiel in diesem Jahr erfolgreich absolviert. Allerdings benötigten die Mannen von Trainer Roland Zellhuber eine Halbzeit, um in Schwung zu kommen. Der SV Oberegg dagegen legte in der ersten Halbzeit vor und zehrte im zweiten Durchgang von der Führung und bejubelte am Ende einen knappen 2:1-Sieg in Oberbeuren. Dem TSV Kirchheim gelang gegen den SV Mauerstetten eine kleine Überraschung. Ansonsten aber gab es auf den Unterallgäuer Fußballplätzen nur wenig zu sehen. Der Grund: Es hagelte Spielabsagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

