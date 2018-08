vor 48 Min.

Kühler Kopf trotz hoher Temperaturen Lokalsport

Der FC Memmingen kann das Nachholspiel in Bayreuth für sich entscheiden

„36 Grad und es wird noch heißer“, heißt ein Hit des Popduos „2Raumwohnung“. Beim Aussteigen aus dem Mannschaftsbus vor dem Regionalliga-Auswärtsspiel am Dienstagabend bei der SpVgg Bayreuth dürfte diese Textzeile dem einen oder anderen Spieler des FC Memmingen durch den Kopf gegangen sein. Auf dem Platz herrschten auf der Sonnenseite noch höhere Temperaturen. Doch der FCM behielt „kühlen Kopf“ und gewann die Nachholbegegnung des ersten Spieltags und das 50. Pflichtspiel zwischen beiden Teams mit 3:0 (1:0).

Dreifacher Torschütze war Furkan Kricicek, der den Gastgeber schon nach fünf Minuten eine kalte Dusche versetzte. Bayreuth reklamierte noch vergeblich ein Foulspiel, da schalteten die Memminger blitzschnell um und der 21-jährige schob in zentraler Position flach ein. Bayreuth brauchte etwas, um sich von diesem Schock zu erholen, mühte sich, fand aber gegen die gut gestaffelte FCM-Abwehr kaum ein Durchkommen. Eine ganze Eckball-Stafette (das Eckenverhältnis lag am Ende bei 11:2) wurde kompromisslos geklärt. Das war genau die Einstellung, die Trainer Stephan Baierl nach der Augsburg-Schlappe sehen wollte: „Es war eine wichtige Reaktion nach dem 1:4 in Augsburg. Nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der Einstellung.“

Ein bisschen Glück und Geschick gehörte dazu, den knappen Vorsprung zu halten. Torhüter Martin Gruber lenkte die größte Bayreuther Möglichkeit in der ersten Halbzeit durch Ioannis Kiakos gerade noch über die Querlatte (40.). Thore Dengler setzte einen Kopfball nach einer Stunde knapp neben den Kasten. So war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis einer der Memminger Konter aus einer verstärkten Defensive heraus saß. Fatjon Celani hätte den Sack schon selbst vorzeitig zumachen können, gab aber dann in der 84. Minute die Vorlage zum 0:2 durch Kircicek. Weil’s so schön war, legte der in noch einen Treffer drauf und schnürte erstmals für sich einen Dreier-Pack. Am Ende wurde es noch ein Gelb-Festival. Schiedsrichter Thomas Ehrnsperger zückte bei seinem ersten Regionalliga-Einsatz insgesamt achtmal die Karte.

Der FC Memmingen darf mit der Auftaktausbeute von sieben Punkten aus vier Spielen zufrieden sein und blickt nun auf das Freitag-Heimspiel (19.30 Uhr) gegen den TSV Buchbach. Es wird das Verfolgerduell Fünfter gegen Vierten werden – und wohl das dritte „Hitzespiel“ innerhalb einer Woche. (ass)

