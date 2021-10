Kunstturnen

vor 19 Min.

Allgäuer Kunstturner unterliegen dem Favoriten TSV Pfuhl

Plus Die TG Allgäu unterliegt dem Spitzenreiter der zweiten Liga, TSV Pfuhl, mit 18:65. Am Boden gelingt ihnen dabei jedoch eine Überraschung.

Nach dem Sieg in der Vorwoche in Unterhaching musste sich die TG Allgäu vor heimischem Publikum dem Tabellenführer TSV Pfuhl mit 18:65 geschlagen geben. Gut 300 Zuschauer in der Panoramarena in Wiggensbach verfolgten den fünften Saisonwettkampf.

