Kunstturnen

12:52 Uhr

Allgäuer Turner verpassen den vorzeitige Klassenerhalt

Plus Gegen Schlusslicht TG Hanauerland reicht auch eine starke Leistung der Markt Walder Turner nicht zum Sieg. So wird es für die TG Allgäu spannend.

Die TG Allgäu hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga nur um einen Wimpernschlag verpasst. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen beim Tabellenschlusslicht TG Hanauerland unterlagen die Allgäuer am Ende mit 42:43. „Ein Krimi bis zum letzten Turner, spannender geht nicht“, meinte Vorstandsmitglied und Turner Max Eberle aus Markt Wald.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen