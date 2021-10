Die TG Allgäu kommt dem Klassenerhalt einen Schritt näher

Plus Die TG Allgäu gewinnt dank starker Auftritte ihrer Legionäre klar in Unterhaching.

Der Turngemeinschaft Allgäu ist nach einem starken Auftritt mit einem am Ende klaren 50:28-Erfolg bei den Turnern von Exquisa Oberbayern der erste Saisonsieg in der zweiten Bundesliga Süd gelungen. Die Allgäuer, als Achter und damit Ligaschlusslicht zu den bis dato Viertplatzierten Oberbayern angereist, klettern damit auf Rang sechs. Vorausgegangen war ein spannender Schlagabtausch beider Teams.