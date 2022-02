Lange gut mitgehalten

Handball Beim Re-Start ist der TSV Mindelheim dem SC Unterpfaffenhofen-Germering lange ebenbürtig. Doch dann schleichen sich Fehler ein.

Mindelheim Die Handballer des TSV Mindelheim kassierten bei ihrem Re-Start in der Bezirksliga eine Niederlage. Ohne etatmäßigen Torhüter und mit einigen Spielern der zweiten Mannschaft zeigte sich die Mannschaft um Spielertrainer Thomas Sailer trotzdem kämpferisch.

Am Ende aber musste sich der TSV Mindelheim jedoch mit 31:36 der SC Unterpfaffenhofen-Germering geschlagen geben. In den ersten Minuten wurde schnell klar, dass sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüberstanden. Nach 25 Minuten stand es 12:12-Unentschieden. Technische Fehler und unkonzentrierte Torabschlüsse brachten die Mindelheimer dann aber um ihre Erfolge in der Abwehr und führten zu einem knappen Halbzeitstand von 14:15. Doch auch die Gastgeber gingen sichtlich verärgert in die Halbzeit. Sie wurden ihrer vermeintlichen Favoritenrolle aufgrund des fehlenden Torhüters bei den Gästen bislang nicht gerecht. Halbzeit zwei schloss sich der ersten Spielhälfte an. Auf einige erfolgreiche Abwehraktionen folgte ein teilweise einfallsloses Angriffsspiel und daraus resultierende schwache Abschlüsse des TSV Mindelheim. Das rächte sich, denn in der Folge schaffte es die SC Unterpfaffenhofen-Germering, sich entscheidend abzusetzen und sich bis zur 44. Minute eine Vier-Tore-Führung zu erspielen.

Die Frundsbergstädter ließen derweil beste Chancen nach wie vor aus und verpassten es, mit dem Gegner Schritt zu halten. Am Ende stand eine verdiente 31:36-Niederlage zu Buche, die sicher in der Höhe nicht den Spielverlauf wieder spiegelte. Interimstrainer Thomas Sailer bemängelte, dass es die Mannschaft nicht schaffte, die Partie trotz der häufigen knappen Spielstände zu drehen. (haba)

TSV Mindelheim Hörmann (Tor), Moser (Tor/2/1), Kühl (1), Wurm (11/3), Dreher (1), Twachtmann (1), J. Gollmitzer (5), M. Gollmitzer (1), Braun (1), Gaum (5), Sailer (3), Tietze.