Der Pokalschreck aus Dirlewang

So sah der frisch gebackene südschwäbische Meister im Jahr 1961 aus: (hinten von links) FSV-Vorsitzender August Danner, Georg Frey, Hans Frey, Gerhard Doll, Karl Mayer, Alois Hilebrand, Waldemar Arndt, Franz Danner, Trainer Max Götzfried, (vorne von links) Alois Danner, Erhard Klimmek, Richard Kuhn und Wolfgang Schwamborn.

Plus 1961 schickt sich eine Schülermannschaft aus Dirlewang an, die großen Klubs das Fürchten zu lehren. 60 Jahre später erinnern sich die Burschen von einst an große Spiele und einen sagenhaften Autokorso.

Von Axel Schmidt

Es ist eine illustre Runde, die sich im Sportheim des FSV Dirlewang zusammengefunden hat: Fünf Spieler der legendären Schülermannschaft des FSV von 1961 sparen bei alkoholfreiem Weißbier nicht mit Anekdoten und Detailwissen rund um eine kleine fußballerische Sensation, die sich damals abgezeichnet hat.

