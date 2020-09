vor 37 Min.

Ligapokal feiert im Unterallgäu Premiere im Schmuddelwetter

Wind, Regen und Kälte empfingen die Spieler, die am Samstag (wie hier in Mindelheim) zum ersten Spieltag im neuen Ligapokal antraten.

Plus Türkiyemspor Mindelheim macht den Auftakt im Ligapokal in der Region – und verpasst einen Heimsieg. Das erste Unterallgäuer Tor erzielt ein Bad Grönenbacher.

Von Axel Schmidt

Die Premiere des neuen Fußball-Ligapokals hätte sicher ein besseres Wetter verdient. So aber absolvierten die beiden Mannschaften von Türkiyemspor Mindelheim und SV Egg a. d. Günz II das erste Spiel in diesem neuen Wettbewerb in der Region bei Regen, Kälte und stellenweise starkem Westwind.

Entsprechend fanden sich nur wenige Zuschauer ein, um das Aufeinandertreffen der beiden Kreisklassisten in der Pokalgruppe 1 der Allgäuer Kreisklassen zu sehen. Der Modus war dabei nicht allen klar: „Wenn es ein Pokalspiel ist: Gibt’s dann Verlängerung oder gleich Elfmeterschießen?“, fragte ein Zuschauer in die Runde.

Elfmeterschießen gibt es in der Vorrunde nicht

Die Antwort lautet weder noch. Zwar wird der Wettbewerb als Ligapokal benannt, doch zunächst einmal spielen sämtliche angemeldete Mannschaften bis zur Winterpause – ähnlich etwa der Champions League – in einzelnen Gruppen um Punkte. Je nach Corona-Lage geht es dann im Frühjahr mit den K.o.-Spielen weiter. Soll heißen: Gibt es aufgrund von erneuten Einschränkungen Terminprobleme im Spielplan, so wird der Ligapokal angepasst und die K.o.-Runden im Bedarfsfall reduziert. Aktuell ist geplant, dass die ersten vier Mannschaften einer Gruppe in die K.o.-Runde einziehen. Es könnte aber im schlimmsten Fall auch darauf hinauslaufen, dass sich nur der Gruppensieger qualifiziert.

Für ambitionierte Vereine, die auf den Sieg im Ligapokal und dem damit verbundenen Aufstieg (oder Nichtabstieg) spechten, gilt also, dass von Beginn an gepunktet werden sollte – möglichst dreifach.

Türkiyemspor Mindelheim holt einen Rückstand auf

Das verpasste der Mindelheimer Kreisklassist Türkiyemspor in seinem Heimspiel am Samstag gegen den SV Egg II. In einem vor allem in der ersten Halbzeit äußerst fahrigen Spiel gingen die Gäste durch einen Fernschuss von Paul Nadler (37.) in Führung. Noch vor der Halbzeit glich Türkiyemspor nach einem sehenswerten Angriff durch Mehmet Özkan aus (44.).

Türkiyemspor Mindelheim (rot-weiße Trikots) und der SV Egg II 8schwarze Trikots) trennten sich 1:1-Unentschieden. Bild: Axel Schmidt

Bitter endete die Partie für Eggs Schlussmann Patrick Drexel, der sich wenige Minuten vor Abpfiff bei einem Zusammenprall mit Özkan verletzte und durch Kapitän Kevin Notz im Tor ersetzt werden musste. Der hielt in den Schlussminuten sein Tor gegen die spielerisch überlegenen Mindelheimer sauber, sodass es nach 90 Minuten beim letztlich gerechten Remis blieb.

Manch ein Spieler schützte sich gar mit Mütze vor dem kalten Wind. Bild: Axel Schmidt

Im Parallelspiel setzte sich der TV Sontheim mit 4:1 gegen den FSV Dirlewang durch und übernahm damit am ersten Ligapokaltag die Tabellenführung. In der Kreisklassen-Gruppe 3 trennten sich die SG Amberg/Wiedergeltingen und der FC Buchloe im Derby 2:2 unentschieden. Dabei gelang Ambergs Lukas Zink erst in der Schlussminute der Ausgleich.

In der Gruppe 3 der Kreisklassen trennten sich die SG Amberg/Wiedergeltingen (grünes Trikot) und der FC Buchloe (rot-schwarzes Trikot) mit einem 2:2-Unentschieden. Bild: Michael Lindemann

Das erste Unterallgäuer Tor im neuen Ligapokal im Kreis Allgäu erzielte übrigens Marco Rauh. Der Spieler des TV Bad Grönenbach II war am Freitagabend 38 Minuten nach Anpfiff der Partie TV Bad Grönenbach II – TSV Legau II (2:2) in der A-Klassen-Gruppe 5 erfolgreich.

Böse Überraschung für den TSV Mindelheim

Eine kleine, böse Überraschung erlebte der TSV Mindelheim bei seinem Ligapokal-Auftakt in Lamerdingen. Gegen den Tabellenletzten der Kreisliga Mitte lagen die Mindelheimer bereits nach zehn Minuten mit 0:2 zurück. Am Ende verlor der Tabellenführer, der jedoch einige Stammkräfte geschont hatte, mit 1:3 und musste die Hoffnung auf die ersten Punkte begraben. Bereits am kommenden Wochenende besteht für den TSV Mindelheim die Chance zur Revanche. Dann trifft man in der Kreisliga erneut auf den FSV Lamerdingen.

Ebenfalls das Nachsehen hatte der TSV Kammlach im Heimspiel gegen den FC Blonhofen. Mit 0:3 verloren die Kammlacher den Auftakt in den Ligapokal. Der SV Oberegg feierte dagegen einen torreichen 4:3-Sieg beim TSV Oberbeuren. Der geriet trotz einer 3:0-Führung allerdings in Gefahr, als Oberbeuren zwischenzeitlich zum 3:3 ausgeglichen hatte. Markus Maier sorgte schließlich in der 83. Minute für den Siegtreffer des SVO.

Nach dem ersten Ligapokal-Wochenende macht dieser nun erst einmal wieder Pause. In den kommenden drei Wochen spielen die Allgäuer Kicker wieder um Meisterschaftspunkte. Der nächste Ligapokal-Spieltag ist für das Wochenende 24./25. Oktober geplant.





