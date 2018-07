Lob und Tadel für TTC Bad Wörishofen

09:01 Uhr

Mit dem kroatischen Spitzenspieler Ante Pavic gewinnt der TC Augsburg zwar mit 9:0 gegen Bad Wörishofen, sind aber enttäuscht vom Verhalten ihrer Gäste.

Von Andrea Bogenreuther

Höher als 9:0 kann man als Tennisteam nicht gewinnen, und trotzdem machte sich bei den Männern des TC Augsburg am Ende eines hoch erfolgreichen Bayernliga-Spieltags Enttäuschung breit. Denn die Gegner vom TTC Bad Wörishofen wollten sich beim Zwischenstand von 0:6 nach den Einzeln trotz allen guten Zuredens nicht davon überzeugen lassen, die noch ausstehenden drei Doppel zu spielen. Stattdessen akzeptierten sie klaglos, dass alle Partien für die Gastgeber vom TCA gewertet wurden, und bestellten ihr Mittagessen. Nicht einmal die Aussicht, damit den Aufstieg in die Regionalliga fast so gut wie sicher in der Tasche zu haben, konnte die Augsburger da trösten.

„Es ist so schade. Wir haben die Anlage voll mit Zuschauern und Tennisprofi Ante Pavic als Spitzenspieler da. Und jetzt wollen die Gäste einfach nicht mehr weiterspielen“, bedauerte TCA-Mannschaftsführer Helmut Martin zutiefst die Entscheidung. Martin hätte seinen Zuschauern und seinem Team, das an diesem Tag an jeder Position überzeugt hatte, die Zugabe so sehr gewünscht. Denn gut 200 waren auf die Anlage an den Siebentischwald gekommen, um neben den drei Augsburger Talenten Michael Feucht, Luca Wiedenmann und Lukas Engelhardt auch den ehemaligen Davis-Cup-Spieler Ante Pavic aus Kroatien live zu erleben. Der 1,96 Meter große Profi verstärkte die TCA-Männer erst zum zweiten Mal in dieser Saison und zum ersten Mal überhaupt bei einem Heimspiel.

Patrick Nystroem wehrt sich spektakulär

Sein Einsatz beschränkte sich somit aufs Einzel, in dem Pavic bei seinem 6:2, 6:2-Sieg wie erwartet hervorragendes Tennis bot. Zu einer richtigen Show wurde das Match aber durch seinen Gegner, Patrick Nystroem. Die Nummer eins der Wörishofer machte das Beste aus seiner deutlichen Unterlegenheit – mit einer Mischung aus Slapstick-Einlagen und massiver Gegenwehr. So ließ er sich für seinen Spielgewinn zum 1:5 vom Publikum feiern und lieferte sich mit Pavic teils spektakuläre Ballwechsel, wie Schläge rückwärts durch die Beine. Weil Ante Pavic diese Kunststücke aber auch konnte, dafür aber noch kraftvoller, sicherer und präziser retournierte, fand das Match ein zügiges Ende. „Ein Unterhaltungskünstler“, sagte Ante Pavic anschließend schmunzelnd über seinen Gegner, „er hat das Spiel für die Zuschauer interessant gemacht“. Obwohl Pavic die meiste Zeit auf den internationalen Tennisturnieren unterwegs ist, findet er dennoch großen Spaß an seinen Einsätzen im Augsburger Bayernliga-Team.

„Ich schätze den Klub und die Mannschaft sehr. Es ist ein richtig tolles Team, bei dem jeder hundert Prozent gibt“, sagt Pavic, der als Einzelkämpfer auf der Tour hin und wieder das Mannschaftsgefühl vermisst. Ein solches wie etwa im kroatischen Davis-Cup-Team, für das er vor zwei Jahren gespielt hat. Im kleinen Rahmen findet er dieses Gemeinschaftsgefühl nun beim TCA. Schon jetzt verspricht er, dass er auch im nächsten Jahr bei den Augsburgern gerne aushelfen würde, wenn es sich mit seinem Turnierkalender arrangieren lässt, der ihn im Sommer oft in die USA führt.

