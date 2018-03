Loppenhausen jubelt

vor 36 Min.

Klarer Sieg im Spitzenspiel der A-Klasse. In der Kreisklasse gibt es für beinahe alle Topteams gleich einen Dämpfer.

Von Axel Schmidt

Der Ball rollt wieder in den unteren Fußballklassen im Allgäu. Bei schönstem Wetter standen in der Kreisliga Mitte vier Nachholspiele an, in der Kreis- und A-Klasse Allgäu 2 jeweils ein kompletter Spieltag.

Kreisliga Mitte

Der Pessimismus von Mindelheims Trainer Marco Henneberg vor dem ersten Punktspiel in diesem Jahr sollte sich bestätigen. Gegen den Tabellenführer der Kreisliga Mitte, den FC Viktoria Buxheim, hatte seine Mannschaft nach 90 Minuten mit 1:4 das Nachsehen.

Den Spielern, die auf dem Platz standen, wollte Mindelheims Trainer Marco Henneberg hinterher keinen Vorwurf machen. „Die haben alles probiert und in der ersten Halbzeit auch gut gegen den Ball gearbeitet. Aber über 90 Minuten hatten wir gegen Buxheim keine Chance“, sagte Henneberg nach dem 1:4 seiner Elf beim Tabellenführer. Ein verwandelter Strafstoß brachte Buxheim kurz vor der Halbzeitpause die Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte der Spitzenreiter seine Klasse aus und kam schließlich zu einem nie gefährdeten Heimsieg. „Das Spiel kam für uns einfach zu früh“, sagte Henneberg mit Blick auf die kaum vorhandene Vorbereitung. Zudem habe sich bestätigt, dass „Buxheim der Titelfavorit ist. Die werden kein Spiel mehr verlieren“.

Der TSV Kammlach muss sich derweil mit einem Remis gegen Fellheim zufrieden geben und Dirlewang verliert etwas unglücklich beim TSV Legau – durch einen Foulelfmeter kurz vor Schluss.

Die Ergebnisse:

SV Ungerhausen – FC Benningen 0:0

FC Vikt. Buxheim – TSV Mindelheim 4:1

TSV Legau – FSV Dirlewang 1:0

TSV Kammlach – ASV Fellheim 0:0

Kreisklasse Allgäu 2

Bis auf den FC Buchloe konnte keines der Spitzenteams zum Rückrundenauftakt gewinnen. Der Lohn: Der FCB übernimmt dank des 2:0-Sieges beim SV Oberrieden die Tabellenführung vom SVS Türkheim.

Die Türkheimer, die ihr „Heimspiel“ wegen der Unbespielbarkeit des Platzes im Wertachstadion in Sontheim austrugen, verloren dort beim 2:2 zwei Punkte. Immerhin hatten die Türkheimer bereits mit 2:0 geführt.

Ähnlich erging es des TSV Kirchheim. Der führte beim abstiegsbedrohten TSV Mittelneufnach zwei Mal – und musste sich am Ende auch mit einem 2:2 zufriedengeben. Noch bitterer verlief der Rückrundenauftakt für den SV Oberegg. Der musste beim FC Jengen ran, führte auch lange mit 1:0, nur, um dann binnen einer Minute zwei Gegentore zu kassieren und letztlich zu verlieren.

Die Ergebnisse:

TSV Mittelneufnach – TSV Kirchheim 2:2

SC Eppishausen – SV Bedernau 3:0

FC Jengen – SV Oberegg 2:1

Bad Wörishofen – TSV Zaisertshofen 4:0

TV Sontheim – SV Sal. Türkheim 2:2

SV Oberrieden – FC Buchloe 0:2

SV Schöneberg – SV Mattsies 1:1

A-Klasse Allgäu 2

Gerade einmal dreieinhalb Kilometer trennen die Sportplätze in Tussenhausen und Rammingen – mehr Derby geht in der A-Klasse Allgäu 2 fast nicht. In der Tabelle dagegen lagen vor dem Spiel stolze zwölf Punkte zwischen den beiden Teams. Dieser Abstand ist nun nach dem zweiten Aufeinandertreffen in dieser Saison auf 15 Punkte angewachsen, denn der SV Tussenhausen gewann sein Heimspiel mit 3:1. Der TSV Pfaffenhausen bleibt dem Spitzenduo TSV Markt Wald und FC Loppenhausen dank des 4:1-Erfolgs in Ettringen auf den Fersen.

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Loppenhausen (2.) und dem bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Markt Wald war am Ende eine klare Angelegenheit: Der FC Loppenhausen nutzte seine Chancen konsequenter und kam zu einem deutlichen 4:0-Heimsieg. Damit verringerte die Mannschaft von Spielertrainer Besim Miroci den Abstand auf die Tabellenspitze auf nunmehr noch einen Punkt.

Die Ergebnisse:

TSV Ettringen – TSV Pfaffenhausen 1:4

Auerbach/Stetten – Salgen/Bronnen 3:0

FSV Kirchdorf – Türk Mindelheim 0:1

SV Tussenhausen – FC Rammingen 3:1

FC Loppenhausen – TSV Markt Wald 4:0

