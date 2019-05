06:11 Uhr

Loppenhausen macht sein Meisterstück

Eigentlich war schon lange klar, dass der FC Loppenhausen den Bezirksligatitel holt. Dann fiel der Trainer aus, die Leistungen schwankten.

Von Axel Schmidt

Und schon wieder wird in Loppenhausen gefeiert: Nach 2018, als die Herren als Aufsteiger in der A-Klasse Allgäu 2 ihr Meisterstück machten, dürfen nun die FCL-Frauen jubeln. Durch einen fulminanten 10:0-Heimsieg gegen die DJK Breitenthal holten sie sich die Meisterschaft in der Frauenfußball-Bezirksliga. Damit steht auch fest, dass der FC Loppenhausen in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga antritt.

Seit der Kreisliga-Meisterschaft 2014 und dem Aufstieg spielen die FCL-Damen in der Bezirksliga. Nach den beiden vergangenen Jahren, als man einmal Vizemeister (2017) und einmal Dritter (2018) wurde, war nun die Zeit für den ganz großen Wurf gelungen.

Seit der Winterpause mit Interimstrainer

Und das, obwohl die Mannschaft ab der Winterpause auf ihren Erfolgstrainer verzichten musste. Raci Dikkaya muss derzeit aus gesundheitlichen Gründen eine längere Pause einlegen. Ihn vertrat, soweit es zeitlich möglich war, Christian Matzka als Interimstrainer. „Wir können stolz sein auf die Mädels. Sie haben sich den Titel verdient“, sagt Matzka. Wenn es bei Dikkaya im Sommer gesundheitlich wieder geht, wolle er wieder angreifen, so Matzka. Dann eben in der Bezirksoberliga. „Das Potenzial für die BOL ist auf jeden Fall da. Wir haben eine gute Mischung aus älteren, erfahrenen Spielerinnen und den jungen Wilden“, sagt Matzka.

Das bekam am Wochenende auch die DJK Breitenthal zu spüren. Mit 10:0 gewannen die Loppenhauserinnen ihr Heimspiel deutlich und gaben die Antwort auf die 0:4-Niederlage in der Vorwoche gegen den ärgsten Verfolger aus Dietmannsried. „Die Mannschaft spielte wie ausgewechselt“, sagte Matzka. „Wir waren klar überlegen.“ Sarah Höbel kam auf vier Tore und schraubte ihre persönliche Bilanz auf 20 Saisontore hoch. Damit führt sie auch die Torschützenliste der Liga an – knapp vor Teamkollegin Lisa Nusser (17 Tore). Auch sie war gegen Breitenthal erfolgreich und traf drei Mal. „Wir standen hinten richtig gut, und wenn vorne die Maschinerie in Gang kommt, dann läuft es“, sagte Matzka.

Nun will Loppenhausen auch ins Pokalfinale

Das nächste Ziel für die FCL-Damen ist nun der Einzug ins schwäbische Pokalfinale. Am Donnerstag, 30. Mai, empfangen sie dann um 10.45 Uhr den Spitzenreiter der Bezirksoberliga, den SC Biberbach. „Das wird ein echter Härtetest“, sagt Matzka mit Blick auf die kommende BOL-Saison.

Der SVS Türkheim unterliegt im Verfolgerduell

Dann werden sich auch die Wege mit dem SVS Türkheim trennen. Die Türkheimerinnen haben im Kampf um die Vizemeisterschaft am Wochenende eine bittere 0:1-Niederlage gegen die SG Dietmannsried hinnehmen müssen. Dabei hatten die Türkheimerinnen zunächst die besseren Chancen durch Marlene Wenninger und Bianca Miller, das Tor des Tages sollte allerdings Karin Hiebinger per Abstauber nach einer Viertelstunde erzielen. In der Folge präsentierten sich die Gäste weiter wacher und engagierter.

Nach dem Seitenwechsel biss sich Türkheim immer mehr in die Partie und hatte Pech, als Viktoria Hagg nur den Pfosten traf. Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch, mit Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim knappen, aber verdienten Sieg der Gäste. (mit jup)

Loppenhausen – Breitenthal 10:0

Tore 1:0 Sabrina Schwegle (5.), 2:0 Sarah Höbel (8.), 3:0, 4:0, 5:0 Lisa Nusser (27., 48., 51.), 6:0 Sarah Höbel (54.), 7:0 Barbara Schmid (60.), 8:0 Sarah Höbel (66.), 9:0 Sophie Schaule (70.), 10:0 Sarah Höbel (73.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Stefan Hammerer

Türkheim – Dietmannsried 0:1

Tor 0:1 Karin Hiebinger (16.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Herbert Dietmayer

