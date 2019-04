vor 57 Min.

Loppenhausen schüttelt sich

Nach der ersten Saisonniederlage vergangene Woche ist der FC Loppenhausen in der Bezirksliga Süd wieder in der Spur.

Von Axel Schmidt

Der FC Loppenhausen hat am 13. Spieltag der Frauenfußball-Bezirksliga Süd einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Der Tabellenführer gewann gegen den 1. FC Sonthofen mit 7:3 und ist damit vier Spieltage vor Schluss rechnerisch nur noch vom SV Wattenweiler (13 Punkte Rückstand, aber noch fünf ausstehende Spiele) einzuholen. Auch der SVS Türkheim feierte einen Kantersieg: Gegen den SV Rückholz gelang ein 7:0-Heimsieg.

Loppenhausen – Sonthofen 7:3

Tore 1:0 Sarah Höbel (18.), 2:0 Corinna Schmid (25.), 3:0 Miriam Büchele (30.), 3:1 Jessica Pöppel (32.), 4:1, Sarah Höbel (38.), 4:2 Elena Angelini (41.), 5:2 Miriam Büchele (47.), 6:2 Lisa Nusser (51.), 7:2 Sarah Höbel (75.), 7:3 Anna Lena Volles (88.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Rudolf Wind

Der Tabellenführer wollte die Niederlage der Vorwoche schnell revidieren, als er gegen den SV Memmingerberg beim 0:2 erstmals in dieser Saison einen Punktverlust hinnehmen musste. Gegen den 1. FC Sonthofen gelang dies prächtig: Schon zur Pause führten die Loppenhauserinnen mit 4:2, kurz nach dem Seitenwechsel legte Büchele mit dem 5:2 nach und entschied die Partie damit. Nusser und Höbel schraubten das Ergebnis noch in die Höhe, ehe Sonthofens Torjägerin den Ehrentreffer erzielen durfte. Mit diesem Sieg machte der FC Loppenhausen einen großen Schritt in Richtung vorzeitige Meisterschaft.

Türkheim – Rückholz 7:0

Tore 1:0 Laura Weckerle (15.), 2:0 Julia Prestele (17.), 3:0 Nadine Ledermann (38.), 4:0, 5:0 Viktoria Hagg (45.+1, 51.), 6:0 Magdalena Hankl (59.), 7:0 Nadine Ledermann (86.) Bes. Vorkommnis Michaela Vogel (Türkheim) verschießt Foulelfmeter (89.) Schiedsrichter Hubert Löser Zuschauer 30

Von der ersten Sekunde an präsentierte sich die Türkheimerinnen hellwach und übernahmen sofort das Spielgeschehen. Ein Doppelschlag nach zwei Eckstößen durch Weckerle und Prestele stellte die Weichen früh auf Sieg. Türkheim dominierte weiter und Ledermann und Hagg mit einem herrlichen Hackentor erhöhten zur Pause auf 4:0. Im zweiten Durchgang vollendete Hagg einen schönen Doppelpass zum 5:0, ehe sich auch Spielführerin Hankl in die Torschützenliste eintragen durfte. Eine fahrlässige Chancenverwertung sowie Michaela Unsinn im Gästetor verhinderten einen noch höheren Sieg. Ledermann erzielte den 7:0-Endstand, auch weil SVS-Torhüterin Michaela Vogel kurz vor Schluss einen Foulelfmeter vergab. (mit jup)

