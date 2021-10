Eine Bad Wörishoferin legt sich leidenschaftlich gern in die Kurven

Plus Speedway ist eine fast vergessene Rennsportvariante für Motorradfahrer. Die neunjährige Franziska Kober aus Bad Wörishofen ist eine der Nachwuchshoffnungen.

Der Papa war schuld. „Papa hat früher immer Speedway angeschaut und ich habe mitgeguckt“, sagt Franziska Kober. Mittlerweile, ein paar Jahre nach dem gemeinsamen Zugucken, gehört die Neunjährige zur bayerischen Speedway-Familie.