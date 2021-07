Nicole Mörstedt: Ein meisterliches Multitalent aus Mindelheim

Plus Aktuell finden die Olympischen Sommerspiele in Tokio statt. Auch Nicole Mörstedt wird vor dem Fernseher sitzen und „ihre“ Disziplinen verfolgen. Das sind einige.

Warm und sonnig ist es an diesem Abend im Mindelheimer Julius-Strohmayer-Stadion. Während auf den Fußballplätzen rund um das Stadion Nachwuchskicker ihr Training abhalten, hat eine Gruppe Sportler das Stadion ganz für sich: die Leichtathleten.