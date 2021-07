Von Buxheim nach München: Roman Reinelt spielt für den FC Bayern

Plus Roman Reinelt spielt seit 2013 beim FC Bayern München, mittlerweile ist er in der U19 des Rekordmeisters angekommen. Sein Weg ähnelt dem eines anderen Buxheimer Talents.

Von oben bis unten mit rätselhaften Motiven tätowiert. Eine Frisur, für die morgens im Bad locker mal zwei Stunden draufgehen. Und eine Wesensart, die mit „äußerst mitteilsam“ noch charmant umschrieben ist: Das ist das Klischee eines aufstrebenden Fußballers. Roman Reinelt aus Buxheim hat nichts davon.