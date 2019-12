19:27 Uhr

Makellose Bilanz der Schützen aus Dillishausen

Dillishauser Schützen liefern in der Gauoberliga Türkheim die perfekte Saison ab.

Von Axel Schmidt

Der Rundenwettkampf im Schützengau Türkheim ist beendet, die Schützen haben ihre Auf- und Absteiger ermittelt. Nun steht nur noch der Aufstiegskampf zur Luftgewehr-Gauoberliga aus.

Diesen werden die beiden zweiten Mannschaften von Frisch Auf Mittelneufnach (Meister Gauliga Süd) und Edelweiß Derndorf (Meister Gauliga Nord) austragen. Der Sieger wird dann in der kommenden Saison den Platz vom Schützenverein Rechberg-Rothenlöwen Ettringen einnehmen, der in der Gauoberliga ohne einen einzigen Punktgewinn den letzten Platz eingenommen hat. Laut Rundenwettkampfleiter Jürgen Greisel soll das Duell bereits am Dienstag, 17. Dezember, stattfinden. Entweder in Derndorf oder in Kirchdorf.

Während die Luftgewehrschützen von Frisch Auf Mittelneufnach 2 in der Gauliga Süd auf eine perfekte Saison ohne Punktverlust zurückblicken können, haben sich die Derndorfer erst am letzten Wettkampftag die Tabellenspitze erkämpft. Im Duell mit dem punktgleichen SV St. Georg Siebnach gewannen die Derndorfer schließlich mit 1462:1399 Ringen und durfte den Gruppensieg feiern.

In der Gauoberliga war in diesem Jahr der Schützenverein Dillishausen das Maß aller Dinge. Ohne Punktverlust holten sich die Dillishauser um Spitzenschütze Markus Kögel Platz eins und nehmen damit im Frühjahr an den Aufstiegswettkämpfen zur Bezirksliga teil.

Bei den Luftpistolenschützen hat dies der SV St. Georg Siebnach geschafft. Nach zehn Wettkämpfen standen die Siebnacher mit 14:6 Punkten auf Platz eins und kämpfen damit ebenfalls um einen Bezirksligaplatz.

Themen folgen