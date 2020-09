vor 50 Min.

Manuel Preißinger baut das HSV-Stadion im Keller nach

Plus Manuel Preißinger ist Fan des Hamburger SV. Er hat noch nie einen Titelgewinn bewusst erlebt, dafür den Abstieg aus der Bundesliga. Trotzdem baut er seinem Verein ein Denkmal.

Von Axel Schmidt

Wenn die Zweite Fußball-Bundesliga heute Abend beginnt, werden sich im Hause Preißinger in Oberegg folgende Szenarien abspielen: Manuel Preißinger wird vor dem Fernseher sitzen, womöglich eines seiner zahlreichen Trikots tragen und „seinem“ Hamburger SV beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf die Daumen drücken. Manuels Vater, Albert Preißinger, der einst wegen Uwe Seeler Fan des HSV wurde und seine Leidenschaft dem Sohnemann mitgegeben hat, wird vermutlich ein Bad nehmen.

„Das ist so ein Aberglaube bei ihm. Irgendwann war es so, dass der HSV mal hinten lag und er in die Badewanne ging. Prompt hat der HSV das Spiel gedreht und gewonnen“, erzählt Manuel Preißinger und fügt lachend hinzu: „Das macht er heute noch so: Wenn er im Garten werkelt und der HSV liegt zurück, dann unterbricht er die Arbeit und geht in die Badewanne.“ Eine Marotte, die jeder Fußball-Fan in irgendeiner Form kennt.

Seit sechs Jahren bastelt er an dem Stadionmodell

Manuel Preißingers Weg führt nach einem Spiel vom Fernseher nicht ins Bad, sondern in den Keller. Seit fast genau sechs Jahren verbringt der 33-jährige Kfz-Meister einen Großteil seiner Freizeit in einer Art Hobbyraum. In dessen Mitte befindet sich, auf Europaletten gestellt, das Volksparkstadion. Im Miniaturformat 1:100. Gebaut von Manuel Preißinger. Nur das Dach fehlt noch. In einem Jahr, so hofft der HSV-Fan aus Oberegg, könnte es fertig sein.

47.000 Sitze klebte Preißinger per Hand auf die Tribünen.

Am 4. Oktober 2014, einem Samstag, an dem der HSV nach sieben sieglosen Spielen in Dortmund den ersten Saisonsieg feiern sollte, ging Preißinger in seinen Hobbykeller, um mit dem Nachbau des Stadions seines Herzensvereins zu beginnen. War es die Euphorie über den Auswärtssieg seines Hamburger SV? Oder war es – ähnlich der Marotte seines Vaters – der fromme Wunsch, als Fan aus der Ferne mit einer bestimmten Aktion etwas am Spielverlauf ändern zu können? Wer weiß.

Vom Hamburger SV bekam er die Baupläne des Stadions

Das Datum seines Ansinnens ist jedenfalls verbrieft, wie der 33-jährige Kfz-Meister aus Oberegg sagt: „Die E-Mail, die ich an diesem Tag an den HSV geschickt habe, hat dieses Datum.“ In dieser E-Mail bat er den Verein um die genauen Maße des Volksparkstadions. Denn das wollte er im Maßstab 1:100 nachbauen. „Ich war überrascht, dass sie mir die kompletten Baupläne auch zugesandt haben“, sagt Preißinger. Bis ins letzte Detail konnte er nun mit seinen Planungen beginnen.

Auch Unterallgäuer Firmen haben in Preißingers Stadion eine Loge.

Welches Material eignet sich dafür? Mit welchen Elementen soll der Bau beginnen? Und wie soll das überhaupt funktionieren, so ganz ohne Erfahrung als Modellbauer? „Ich habe mir das Stück für Stück angeeignet“, sagt Preißinger. Dabei ging er sehr akribisch vor. Er informierte sich über das Thema Modellbau, tauschte sich mit einem mittlerweile bekannten Modellbauer für Stadien aus und besuchte das Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt, um sich das dortige Modell des Volksparkstadions genau anzusehen. „Ich habe dort einfach die Betreiber gefragt, wie sie dies und jenes, etwa die Verstrebungen für das Dach, gemacht haben“, sagt er.

Weil Google-Maps nicht half, fuhr er nach Hamburg

Einmal ist er eigens für einen Tag nach Hamburg gefahren, um sich ein Bild von einer bestimmten Stelle des Stadions zu machen, die er anhand der Pläne und mit Google-Maps nicht genau nachvollziehen konnte. Erst als er sich vor Ort vergewisserte, wie es außen an der Ostkurve aussieht, baute er weiter.

Viele Informationen und Tipps fließen in seinen Stadionbau ein, wenn auch nicht alle. Manchmal ist es einfach eine Frage des Preises, welches Material er verwendet. „Man muss Kompromisse eingehen. Die Stahlseile, die das Dach des Stadions halten, sind nicht 1:1 umsetzbar“, sagt Preißinger. Auch das Dach an sich ist noch eine Frage, die ihn aktuell umtreibt. „Entweder ich mache es aus Plexiglas, oder ich lasse es weg.“ Würde er es wie das Originaldach als blickdichtes Zeltdach bauen, ginge der Blick ins Stadioninnere verloren. Und das sei nun einmal das Wichtigere.

Im Gästeblock stehen Nürnberg-Fans

Die Tribünen, die im 45-Grad-Winkel geneigt sind, bestehen aus Balsaholz, ein beliebter Werkstoff für Modellbau, da leicht und gut zu kleben. Die Wellenbrecher auf den Stehplatztribünen hat Preißinger aus Zahnstochern gebastelt. In der Gästekurve stehen schon einige Fans des 1. FC Nürnberg („Mein Bruder ist Club-Fan.“), die Modellbaufiguren hat er selbst bemalt. In den VIP-Logen hat er zur Sicherheit immer gleich zwei LED-Lämpchen für die Beleuchtung angebracht („An die Logen komme ich mittlerweile nicht mehr ran.“).

Im Gästeblock stehen schon die ersten Club-Fans.

Die Sitzplätze sind aus Pappe, gestärkt mit Klarlack. „Die ersten zwei-, dreitausend Sitze habe ich weggehauen“, sagt Preißinger. Erst nachdem er die in seinen Augen perfekte Methode gefunden hat, geht es in die Massenproduktion: Wie im echten Volksparkstadion hat er schließlich 47.000 Sitze perfekt gefaltet, lackiert und mit der Pinzette eingebaut. „Oft bin ich nach der Arbeit für eineinhalb Stunden in den Keller gegangen und habe an den Sitzen gebastelt. Das hat mich runtergefahren“, sagt er.

Es gab noch keinen Tag, an dem er keine Lust hatte, weiterzubauen. So auch am dunkelsten Tag der Vereinsgeschichte, als der Hamburger SV seinen Nimbus als Bundesliga-Dino verlor und erstmals in die Zweite Liga absteigen musste. „Da habe ich den Fernseher ausgemacht und bin in den Keller gegangen“, sagt Preißinger.

Andere Stadien reizen den Oberegger nicht

Ein Modellbauer wird der 33-Jährige trotz seines Mammutprojekts nicht. Auch andere Stadien reizen ihn nicht: „Ich mache das aus Liebe zu meinem Verein. Ich könnte mir das mit dem Westfalenstadion oder der Allianz Arena gar nicht vorstellen. Da habe ich keinen Bezug dazu.“ Was er mit dem Stadionmodell nach der Fertigstellung machen will? „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber es wäre schon toll, wenn man es irgendwo ausstellen könnte“, sagt er.

Die LED-Beleuchtung lässt das Modell im Dunkeln erstrahlen.

Vielleicht ja im Vereinsmuseum des HSV? „Ein Transport wäre jedenfalls möglich.“ Wenn er in seinem Zeitplan bleibt, könnte das Modell im nächsten Sommer fertig sein. Gleichzeitig mit dem Wiederaufstieg, das fände Preißinger schön. „Das wäre der passende Abschluss. Aber da muss ich mich ranhalten.“ Und der HSV erst.

Weitere Geschichten zu Unterallgäuer Fußballfans lesen Sie hier:





Themen folgen