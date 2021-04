Marktoberdorfer darf vom französischen Titel träumen

Plus Für Stürmer Kevin Volland aus dem Allgäu läuft’s in Monaco bestens – und in der Heimat genießt er große Aufmerksamkeit.

„Ja, wir sind schon sehr gut im Rennen. Dass der Blick auch nach oben geht, ist doch klar. Aber wir wollen erst einmal kleinere Brötchen backen“, sagte Kevin Volland noch vor wenigen Wochen im Interview mit unserer Zeitung recht bescheiden. Seitdem hat sich einiges getan.

Der Profi-Kicker aus dem Allgäu und seine AS Monaco bauten ihre Siegesserie in Frankreichs Top-Liga aus, kassierten nach der Länderspiel-Pause gegen Metz (4:0), Dijon (3:0) und Bordeaux (3:0) kein einziges Gegentor, kletterten auf Rang drei der Tabelle und haben fünf Spieltage vor Saisonschluss nur noch zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter OSC Lille.

Die Euphorie in Monaco ist groß

Die Euphorie bei den Monegassen ist riesig. Und so hört sich vieles mittlerweile schon ganz anders an. Trainer Niko Kovac beispielsweise sagte am vergangenen Wochenende: „Wir können nun ein wenig weiter nach oben schauen und es gibt mehrere Möglichkeiten: das Podium, den zweiten Platz, den ersten Platz.“

Monaco ist das „Team der Stunde“ in der Ligue 1. Keine andere Mannschaft war im Jahr 2021 so erfolgreich – mit 41 Zählern aus 16 Spielen. Hinter dem Starensemble aus Paris (74 Tore) stellen Volland und Co. zudem die zweitbeste Offensive der Liga (70). Der 28-Jährige aus Thalhofen bei Marktoberdorf spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Zuletzt musste er zwar wegen einer Bronchitis ein paar Tage pausieren und verpasste das Duell mit Schlusslicht Dijon. Am vergangenen Wochenende zeigte er aber schon wieder gewohnte Torjäger-Qualitäten auf dem Platz und erzielte gegen Bordeaux seinen 15. Saisontreffer, unter der Woche steuerte er ein Tor beim 2:0-Pokalsieg in Lyon bei.

Der Titel in Frankreich ist für den Allgäuer zum Greifen nahe, die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb bereits sicher. Und in der Heimat wird inzwischen aufmerksam auf die Ligue 1 geschaut.

Der Marktoberdorfer ist ein gefragter Gesprächspartner

Volland ist ein gefragter Gesprächspartner. Auch dank seiner humorvollen und bodenständig Art. In den vergangenen Wochen war er gleich in zwei beliebten Podcasts zu Gast. In „Eiskalt auf den Punkt“ des Spartensenders Sport1 ging es nicht nur um Fußball. Der Stürmer erzählte von seiner Eishockey-Leidenschaft, seiner durch und durch sportlichen Familie und von Spielen mit seinen Kumpels auf einem zugefrorenen Weiher im Allgäu.

„Die Emotionen des Eishockeysports habe ich oft im Kopf. Damals, als ich noch klein war und mein Papa in Kempten gespielt hat, waren wir mit der Familie immer im Stadion. Die Schnelligkeit und die Action machen es aus. Daher schaue ich es auch immer noch so gerne“, so der 28-Jährige.

In Podcasts plaudert Volland über seine Liebe zum Allgäu

Zuvor plauderte er bereits bei Kicker meets Dazn, einem der meistgehörten deutschen Fußball-Podcasts, über Ambitionen, wohlhabende Menschen in Jogginghosen, die französische Sprache und das Allgäu. „Meine Heimat und das Fürstentum kann man nicht vergleichen. Das ist schon ein krasser Kontrast“, sagte er.

Monaco sei sonnig und schön, seine Wohnung direkt über der Formel-1-Strecke am Haupthafen äußert reizvoll. „Aber letztlich muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass das eine Scheinwelt ist“, meinte Volland – und setzte zu einer Liebeserklärung an die Heimat an: „Ich bin froh, wenn ich nach der Karriere mit meiner Familie wieder zurück ins Allgäu kann.“

